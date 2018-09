'Dance As One' gaat op zoek naar de meest synchrone dansact, en deze internationale dansfenomenen zetelen in de jury

SD

04 september 2018

06u00

Bron: VTM 2 TV Laurien De Munck (30) uit Vilvoorde – in de danswereld en op Instagram beter bekend onder haar artiestennaam Laurien_Decibel – beleefde haar American Dream en danste met wereldsterren Dua Lipa, David Guetta, En Vogue, Taio Cruz, Icona Pop en Maroon 5. Dit najaar zetelt het internationale dansfenomeen naast Jan Kooijman en Timor Steffens in de jury van 'Dance As One'.

Dat dansen haar in het bloed zit, is het minste wat je kan zeggen over Laurien. Als jong meisje kopieerde ze de choreografieën van de grootste vedetten al thuis voor de spiegel. Dat ze niet veel later een professionele danseres zou worden, stond in de sterren geschreven. In eigen land deelde Laurien het podium met o.a. Clouseau, Milk Inc, Natalia en Sylver. Maar ook op het televisiescherm liet ze zich opmerken: als danseres in programma’s zoals 'Dansdate', 'Idool' en 'The Voice', en als assistent-choreografe in 'So You Think You Can Dance'. Tot ze doorbrak in L.A. en daar aan de top van de dance scene kwam te staan.

In 'Dance As One' gaat Laurien niet alléén op zoek naar de meest synchrone danscrew van de Lage Landen. Dat doet ze samen met twee mannelijke danstoppers: Nederlanders Jan Kooijman en Timor Steffens. Jan verdiende zijn sporen als moderne danser en choreograaf en zat in het verleden ook achter de jurydesk bij 'So You Think You Can Dance'. Timor Steffens deelde het podium al met zowel de king als de queen of pop. Hij danste niet alleen met Madonna en Michael Jackson, maar werkte ook samen met Beyonce, Chris Brown, Usher en Whitney Houston. Met Laurien erbij barst de jury van 'Dance As One' dus van het danstalent.

“Als danseres heb ik zelf een lange en vaak uitdagende weg moeten afleggen”, aldus Laurien. “Ongeacht het resultaat respecteer ik de moed, de passie en het harde werk die de deelnemers van 'Dance As One' tot dit punt hebben gebracht. Ik zal dan ook altijd mijn feedback op een positieve en opbouwende manier met hen delen. Ik kijk er geweldig naar uit.”

De opnames van 'Dance As One' gaan vandaag van start in Hilversum, Nederland. De uitzending volgt later dit najaar. Niels Destadsbader presenteert deze grote zoektocht aan de zijde van de Nederlandse Nicolette Van Dam. De crew met de perfecte choreografie, het perfecte teamwork en een perfecte timing wint 50.000 euro.