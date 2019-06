Exclusief voor abonnees ‘Dallas’: De soap die het wereldnieuws naar de achtergrond verwijst MD

Dallas was en blijft meer dan een tv-reeks, het is cultureel erfgoed. Achter de mythe van de Ewing-clan gingen zware conflicten tussen Larry ‘J.R.’ Hagman en de producenten en rivaliserende actrices schuil, maar ook tragische overlijdens.

Noem de drie meest notoire Amerikaanse families van de afgelopen halve eeuw. Het zou iedereen vergeven zijn als het antwoord de Kennedy’s, de Clintons en… de Ewings luidt. Het wel en wee van de oliebaronnen rond John Ross ‘J.R.’ Ewing en zijn aartsvijand Cliff Barnes groeide uit tot ‘een reeks zo groot en brutaal als Texas zelf’. Toen J.R. in de derde seizoensfinale werd neergeschoten, veegde de vraag wie de trekker had overgehaald het wereldnieuws van de voorpagina’s en zaten een hallucinante 84 miljoen Amerikanen voor de buis om de uitkomst te weten te komen. Zelfs gewezen president Ford kreeg het antwoord desgevraagd niet op voorhand. Achter de camera liepen de spanningen intussen dertien jaar lang vaak even hoog op als op de Southfork-ranch van de Ewings zelf.

