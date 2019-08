‘Dagelijkste Kost’ in een nieuw jasje: Jeroen Meus toont zijn nieuwe keuken KD

12 augustus 2019

07u51

Bron: VRT 0 TV Na vier seizoenen koken, bakken, grillen, flamberen, kneden en proeven vonden de makers van ‘Dagelijkse kost’ het stilaan tijd om de bekendste keuken van Vlaanderen een nieuwe look te geven. In het nieuwe seizoen van het kookprogramma gaat Jeroen Meus in een nieuwe keuken aan de slag. Zonet deelden Eén en Jeroen via sociale media de eerste beelden.

Van de kruidenlade tot het kookfornuis en zelfs de binnentuin, de volledige keuken werd stevig onder handen genomen. Voor nieuwsgierige voorbijgangers zal het bakatelier aan de straatzijde meteen in het oog springen. Er werd een op maat gemaakte kookruimte toegevoegd om verse taart, gebakjes of tagliatelle klaar te maken. Achter het nieuwe kookeiland is ook plaatsgemaakt voor een gezellig salon met eettafel, net zoals thuis. Het programma is vanaf 2 september weer elke weekdag te zien op Eén. De recepten verschijnen na de uitzending op de website van de omroep.