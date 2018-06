'Dagelijkse Kost' krijgt fikse boete van 12.500 euro wegens productplaatsing bvb

12 juni 2018

11u23

Bron: Belga 67 TV De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt Eén een boete van 12.500 euro op voor productplaatsing in het kookprogramma Dagelijkse Kost.

De VRM oordeelt dat een product van het merk 'Pur Natur' te prominent in beeld kwam in de uitzending van Dagelijkse Kost van 2 februari. Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, maar er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo mag er onder andere geen overmatige aandacht zijn voor merken of producten.

Het logo van het betrokken merk werd "gedurende twee minuten van het veertien minuten durende programma heel duidelijk zichtbaar en centraal in beeld gebracht. Daardoor is er sprake van overmatige aandacht", zegt de VRM.

De VRM hield bij het bepalen van de sanctie rekening met het feit dat het programma in prime time werd uitgezonden en een groot aantal kijkers heeft bereikt, en dat de VRT al eerder voor een gelijkaardige inbreuk in hetzelfde programma werd bestraft. Ook vorig jaar oordeelde de VRM dat een product van hetzelfde merk "overmatige aandacht" kreeg. De toezichthouder legde toen een boete van 10.000 euro op.