‘Dag Sinterklaas’ is helemaal terug: ontdek hier de eerste beelden van de gloednieuwe reeks TDS

01 november 2019

11u55

Bron: VRT 86 TV Op 6 december is het nog even wachten, maar ondertussen zit Sinterklaas niet stil. Speciaal voor alle Ketnet-kijkers - en stiekem ook voor alle millennials - stuurde hij al een vroeg sinterklaascadeau op vanuit Spanje: de allereerste beelden van de gloednieuwe reeks ‘Dag Sinterklaas’. De grote kindervriend heeft daarnaast nóg een verrassing klaar: Sinterklaas laat weten op 16 november te zullen arriveren in Antwerpen.

In deze nieuwe versie van de populaire reeks kunnen kijkers weer alle avonturen van de Sint - die tegenwoordig iets jonger en ronder oogt -, Zwarte Piet en hun vrienden op de voet volgen. Elke aflevering gaat van start met een brief van een kind dat Sinterklaas een vraag wil stellen, zoals “Hoe zet ik mijn schoen klaar?”, “Waarom komt de Sint met de stoomboot” of “Wat is het lievelingseten van de Sint?”. Tijdens de afleveringen kunnen kijkers alle antwoorden ontdekken. En uiteraard halen Sinterklaas en Zwarte Piet ook weer heel wat fratsen uit.

Aankomst in Antwerpen

De Sint heeft ook nog een belangrijke aankondiging: op zaterdag 16 november om 13.35 uur arriveert hij met de stoomboot uit Spanje in Antwerpen. Dit jaar zal de boot aanmeren aan het Verbindingsdok-Westkaai en dit rond 14.05 uur. Daar wordt Sinterklaas verwelkomd door Bart Peeters en burgemeester Bart De Wever.

Na zijn aankomst begeeft de Sint zich naar de Hanzestedenplaats via de Napoleonkaai, de Nassaubrug en de Oostendekaai. Omstreeks 14.45 uur arriveert de heilige man op de Hanzestedenplaats aan het MAS en rond 14.50 uur spreekt hij er de kinderen en hun mama’s en papa’s toe.

Ketnet en Eén zijn er alvast klaar voor. Zij treden die dag vanaf 13.30 uur in de voetsporen van Sinterklaas en zenden live op tv uit vanuit Antwerpen. Onder meer Biba & Loeba, De KetnetBand en Ketnet-wrappers Sien en Sander maken hun opwachting om alle kijkertjes te verwelkomen. Ook Kaatje en haar vrienden zijn van de partij.