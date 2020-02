‘Criminal Minds’ is officieel ten einde MVO

21 februari 2020

08u20 1 TV De populaire Amerikaanse misdaadreeks ‘Criminal Minds’ doet de boeken toe. Na 15 jaar en 324 afleveringen vond zender CBS het genoeg geweest. Gisterenavond werd de finale aflevering uitgezonden in Amerika.

In de serie werd er elke aflevering een nieuwe moord opgelost door een vast team van FBI-inspecteurs. Daarbij lag de focus vooral op het leren begrijpen van de moordenaar, in de hoop hem zo te pakken te krijgen. De reeks was succesvol, maar kon niet meer concurreren met het grote aanbod aan nieuwe crimireeksen, klonk het.

Wanneer de laatste reeks bij ons op het scherm te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.