#coronaconfessions: deze BV's hebben iets te bekennen

18 mei 2020

12u28

Bron: VTM 0 TV Twee maanden geleden ging in ons land de lockdown van start. Hoewel er sindsdien al verschillende maatregelen versoepeld werden, is de quarantaine nog steeds niet helemaal voorbij. De quarantaine beïnvloedt het welzijn van iedereen, en dat is ook voor bekende gezichten niet anders. Deze BV’s hebben iets te bekennen tijdens hun zelfisolatie!



“Wij hebben nu twee maanden binnen gezeten, en dat toet toch wel rare dingen met eens mens”, zet Ruth Beeckmans de toon. Daarna is het de beurt aan Guga Baúl: “Nu we eigenlijk al een aantal weken binnen zitten, is het voor mij de uitgelezen kans om stiekem mij baard te laten staan. Ik heb altijd al een hipster willen zijn.”

“In het begin van de lockdown was ik nog gemotiveerd”, zegt Koen Wauters. “De stofdoek, stofzuigen, de was en de plas, koken.... Maar elke week wordt het minder en erger.” Ook An Lemmens doet mee: “Ik ben dus op dag één gestopt met parfum en deodorant spuiten. Ik moet waanzinnig gestonken hebben. Maar eigenlijk vind ik dat de max!”

“De coronakilo’s, hé”, geeft Nathalie Meskens toe. “Ik heb daar een truc voor: je geeft gewoon alle ‘rolletjes’ een naam, en zo kan je toch nog een feestje geven met je vrienden.” Karen Damen heeft ook iets te bekennen: “Tijdens die lockdown heb ik beseft dat ik eigenlijk heel lui ben. Dat is echt waar, ik ben lui.”

“Ons mama, die zie ik eigenlijk niet meer”, zegt Andy Peelman. “Maar ze doet wel nog altijd onze was. En voor de rest hebben wij geen contact. Was, danku, salut en dan weg.” Niels Destadsbader is ook aan de beurt: “Ik slaap tot elf uur en lig iedere dag een uur of drie in mijn bad. Ik doe wel alsof ik het nog druk heb, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik ga dus heel blij zijn als alles voorbij is, dat we gewoon weer kunnen zijn en doen zoals vroeger.”

