‘Cordon’-scenarist Carl Joos maakt VTM-reeks ‘De bende van 700 miljoen’, gebaseerd op waargebeurd verhaal LOV

17 juni 2020

06u57 0 TV Scenarist Carl Joos werkt aan een nieuwe fictiereeks, ‘De man van 700 miljoen’. De serie, die is gebaseerd op de biografie van meestersmokkelaar Paul Meyer, zou op VTM moeten verschijnen.

Carl Joos, bekend van o.a. ‘Cordon’ en ‘De zaak Alzheimer’, werkt aan de nieuwe reeks ‘De man van 700 miljoen’. “Het project is nog erg pril, maar moet resulteren in een reeks die een andere kijk op de misdaadwereld geeft. Van binnenuit”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Het idee ontstond toen Meyer twee jaar geleden zijn biografie voorstelde. Producent Peter Boeckaert van Eyeworks wou dat ik de proefdruk las en naar de voorstelling ging, en onze interesse was al gauw gewekt. Meyer is een flamboyant figuur. Zijn verhalen zijn nauwelijks te geloven. Maar de getuigenissen van buitenaf, van politiemensen of anderen die met hem te maken kregen, bevestigden zijn uitspraken.”

De titel ‘De bende van 700 miljoen’ verwijst naar de jarenlange smokkel van drugs, alcohol en sigaretten, waarmee ze naar schatting 700 miljoen euro binnenrijfden. Dat geld werd witgewassen door onder andere een luxerestort in Thailand aan te kopen, waar heel wat kopstukken in 2007 werden opgepakt. “We bekijken nog in hoeverre we van het boek kunnen afwijken. Baseren we nevenpersonages op echte figuren? Behouden we de echte namen? Zo hebben we een advocatenkoppel dat gebaseerd is op bestaande mensen. Maar als we aan die figuren voldoende veranderingen aanbrengen, kunnen we er in het scenario ons eigen ding mee doen. Dat zijn knopen die nog doorgehakt moeten worden. We hebben alleszins de steun van Meyer.” Het Vlaams Audiovisueel Fonds kende het project al 75.000 euro steun toe, maar de opnames zijn nog niet aan de orde.