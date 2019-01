‘Cordon’-acteur Wouter Hendrickx heeft een nieuwe vriendin MV

30 januari 2019

06u01

Bron: TV Familie 0 TV Wouter Hendrickx (44), bekend van zijn rollen in ‘Witse’, ‘De Infiltrant’ en ‘Cordon’, heeft een nieuwe vriendin. Hij vormt sinds een tijdje een koppel met Lotte. Op Instagram stelt hij haar aan iedereen voor. Dat meldt TV Familie.

Dat doet de acteur met enkele passende hashtags: #hemenhaar, #tvrouwke en #heyschoonwijveke. Het bericht wordt afgesloten met een hartje. Wouters goeie vriend Geert Van Rampelberg, die samen met hem in ‘De Infiltrant’ speelde , reageerde op de foto: ‘Skuun vraa... mottigen beir. Thats amooo-reeee.’

Trotse zoon

Wouter Hendrick was voor hij Lotte leerde kennen lange tijd single. Recent vertelde hij nog dat het niet altijd evident is om als alleenstaande papa - hij heeft een 12-jarige zoon Lenny - door het leven te gaan.

“Lenny woont week om week bij mij. Maar de week dat hij bij z’n mama is, moet ik erover waken dat ik goed zorg draag voor mezelf”, vertelde Wouter. Hij neemt zijn zoon geregeld mee naar premières. “Lenny is best trots op mij, denk ik. Op een dag zal dat ongetwijfeld veranderen, dus geniet ik nu dubbel en dik van het feit dat ik voor hem nu nog een held ben.”