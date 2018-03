'Control Pedro' genomineerd voor International Format Award SD

20 maart 2018

15u42

Bron: Eigen berichtgeving 0

Control Pedro is genomineerd voor een Internationale Format Award in de categorie Best Multi-Platform Format 2018. Dat maakte het vakblad C21 International zopas bekend. Control Pedro is een programma van Woestijnvis voor VIER en loopt intussen met een tweede seizoen op de zender.

De andere genomineerden in die categorie zijn Vlogglebox (E4/UK), The Cabin (Strix Sweden), Celebrity Showmance (ITV/UK), Amnesia (RTP) en Eighteen (ITV Sweden). De International Format Awards zijn de belangrijkste prijzen voor nieuwe en originele televisieprogramma’s.

Voor deze editie werden bijna driehonderd nieuwe formats ingestuurd, door alle grote namen van de internationale productiehuizen. Vijftig daarvan werden geselecteerd door een internationale jury met daarin vertegenwoordigers uit de Europese en Amerikaanse media-industrie. Andere Belgische formats die genomineerd zijn in andere categorieën: Did you get the message? (Shelter/VTM) en Lip Sync Stories (De Mensen/VTM) in de categorie Best Comedy Format. Greetings From (Lecter/VTM) in de categorie Best Factual Entertainment Format. Sorry About That (Warner/Eén) in de categorie Best Studio Based Gameshow Format.

De winnaar wordt bekend gemaakt op het Format Awards Gala Dinner op 7 april bij de aanvang van de MipFormats. Bij eerdere edities vielen Bloot & Speren (2015, Woestijnvis) en Benidorm Bastards (2010, Shelter) al in de prijzen.