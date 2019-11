‘Code Van Coppens’ heeft nu ook een eigen game MVO

07 november 2019

07u53

Bron: VTM 0 TV Fan van de ‘Code Van Coppens’ op VTM? Nu kan je ook thuis zelf de ‘Code van Coppens’ spelen, en in een nieuwe online game via veel zoekwerk de code kraken.

Spelers moeten in een race tegen de klok op zoek gaan naar aanwijzingen in een virtuele kamer die vol staat met allerlei objecten. Goed speuren levert je aanwijzingen op over de code waarmee je de kamer kan verlaten. Je vindt het spel hier.