Cin vroeg haar man ten huwelijk. Draait ze ook in ‘Switch’ de rollen om?

29 juni 2020

06u00 0 TV Het plexiglas is uitgetest, de ‘bubbels’ voor de fans werken. Dus kan Adriaan Van den Hoof ook deze week een nieuwe lading ‘Switch’-kandidaten op Vlaanderen loslaten. Dit zijn de deelnemers van deze week.

Guy Vloeberghs (47 jaar, uit Schelle)

Directeur van de basisschool in Hemiksem. Getrouwd met Sandra. Drie kinderen: 2 zonen Ibe en Ries en 1 dochter Marit. Tot zijn 44ste zelf basketbal gespeeld. Nu de grootste supporter van zijn dochter Marit, die in eerste klasse speelt. Fan van Robbie Williams.

Bryan Sollie (25 jaar, uit Berlaar)

Proces Operator in opleiding in de kerncentrale van Doel. Werkt ook als vrijwilliger bij de brandweer. Heeft al 5 jaar een relatie met Brenda. Hij werkte in haar café. Heeft een fobie voor kaas. Supporter van Toon Aerts.

Cin Van Passen (42 jaar, uit Kapellen)

Werfadministrator bij OIW Peeters. Al 22 jaar samen Gert. Hebben samen een dochter, Liv. Cin heeft haar man ten huwelijk gevraagd. Ze gaven een grote fuif. Haar passie is muziek, zelf zingt ze ook een beetje.

Francesca Bass (26 jaar, uit Wetteren)

Backoffice medewerker bij de Liberale Mutualiteit. Droomjob: werken met dieren. Single en actief op Tinder. Haar ouders zijn afkomstig van Roemenië. Spreekt Roemeens met een Nederlands accent.

Thibaut Van Lerberghe (23 jaar, uit Vichte)

Certificatie Ingenieur bij Joris Ide. Leerde zijn vriendin Jana kennen in Turkije. Toen vakantieliefjes. Kwamen elkaar vijf jaar geleden terug tegen. Bierbrouwer: eigen bier ‘Bert’. Fan van Vlaamse schlagers.

