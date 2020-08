‘Chernobyl’ breekt record en wint 9 BAFTA Television Awards BDB

01 augustus 2020

10u32

De serie 'Chernobyl' is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de BAFTA Television Awards, die digitaal plaatsvond omwille van de coronacrisis. De HBO-serie won in totaal negen beeldjes: een record in de geschiedenis van de tv-prijzen.

Jared Harris (Chernobyl) mocht ook een BAFTA in ontvangst nemen voor Beste Acteur. Johan Renck en Odile Dicks-Mireaux kregen een award voor Beste Regisseur en voor Beste Kostuumdesign. Verder werd de serie bekroond met prijzen voor onder meer montage en muziek. In totaal kaapte de HBO-reeks negen prijzen weg, een record in de geschiedenis van de tv-awards.

Naast Harris mocht Glenda Jackson een BAFTA in ontvangst nemen als Beste Actrice voor haar rol in ‘Elizabeth Is Missing’. Will Sharpe ontving een award voor beste mannelijke bijrol als Rodney in ‘Giri/Haji’ en Naomi Ackie werd verkozen tot beste vrouwelijke bijrolspeler. Zij speelt Bonnie in ‘The End of the Fucking World’. Die laatste Netflix-serie won ook in de categorie Beste Dramaserie.

‘Strictly Come Dancing’ werd verkozen tot beste entertainmentprogramma en ook de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van misbruik met twee minderjarigen, viel in de prijzen. Idris Elba werd bekroond met een speciale award vanwege zijn carrière en zijn inzet voor diversiteit. “Ik wil de deur openen voor anderen”, aldus de acteur. “Ik ben positief over de toekomst.” Ook sprak hij kort over zijn besmetting met het coronavirus. “Ik heb het idee dat ik er goed vanaf gekomen ben. Ik ben dankbaar dat ik leef.”