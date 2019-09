‘Callboys’ strikken meteen 578.000 guilty pleasure-kijkers MC

06 september 2019

10u24 4 TV Uitstekende en terechte start voor het tweede en meteen laatste seizoen van ‘Callboys’. De stuntelende gigolo’s wisten donderdagavond 578.000 fans te strikken. Een prima start. Van dat leger kijkers bleven er 321.000 hangen voor ‘Gert Late Night’, dat zo meteen zijn dipje van woensdag wegspeelde. Het feestvierende Canvas trok 205.000 kijkers voor de 25ste verjaardag van ‘Terzake’. ‘De Afspraak’ haalde 167.000 nieuwskijkers.

Op VTM haalde de eerste aflevering van het emotionele en innemende ‘Over Winnaars’ met een fragiele Koen Wauters 425.000 kijkers. Luk Alloo en VTM zullen blij zijn met de 515.000 kijkers voor ‘Alloo bij de Wegpolitie’. Op één trok de start van ‘Merci voor de Muziek’ een forse 739.000 kijkers. De herhaling van ‘Loslopend Wild’ (572.000) was niet de beste trekker voor Danira en ‘Vandaag’ dat het met 341.000 kijkers moest stellen.



In de vooravond leverde Loïc Van Impe kijkers in met ‘Zot van Koken’. Hij klokte af op 148.000 kijkers. Jeroen Meus haalde 306.000 fans.



Na ‘VTM Nieuws’ (601.000), topte ‘Familie voor VTM met 628.000 kijkers. ‘Het Journaal’ (849.000) was een prima trekker voor ‘Iedereen Beroemd’ (824.000) en ‘Thuis’, dat met 1.132.000 kijkers als enige progrmma over het miljoen ging.

