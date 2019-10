‘Callboys’ krijgen hun eigen soundboard: van ‘het toontje waarop’ tot ‘de W van wij’ MVO

08 oktober 2019

17u14 0 TV Het tweede seizoen van ‘Callboys’ wordt volop bekeken op Vier. De zender besliste daarom om Devon, Wes, Randy en J hun eigen soundboard te geven.

Een soundboard is een ludieke, interactieve omgeving waar bepaalde, bekende quotes uit een film of serie afgespeeld kunnen worden. In het geval van de Callboys gaat dat onder andere om “de M van mij wordt de W van wij”, “jij bent een fameuze sfeerspons”, “het is het toontje waarop, Randy” en zelfs “voila, frisse japer”. Het soundboard kan je hier beluisteren.

‘Callboys’ is niet de enige reeks met een grappig soundboard. Ook ‘Familie’ (denkt aan zatte Rita: “Ge liegt!”) en ‘Samson & Gert’ (“Moah, sieg hé!”) hebben hun eigen exemplaar.