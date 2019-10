‘Callboy’ Bart Hollander, Lauren Versnick en Sven De Ridder: Erik Van Looy stelt alle kandidaten van ‘De Slimste Mens’ voor MC

01 oktober 2019

00u00 14 TV Comedian Philippe Geubels, de zwangere Natalia en Belgische basketlegende Ann Wauters openen op maandag 14 oktober het nieuwe seizoen van 'De slimste mens ter wereld'. Samen met 31 andere kandidaten - nog 20 mannen en 11 vrouwen - proberen zij Peter Van de Veire op te volgen als winnaar van de VIER-quiz. Presentator Erik Van Looy stelt de opvallendste gezichten voor.

DE BEKENDSTE

Philippe Geubels (38)

Komiek en presentator

"Philippe is mijn vriend", zegt Van Looy. "Ik ben graag in zijn programma's te gast en omgekeerd is dat ook het geval. Hij stelde zelf voor om dit seizoen als deelnemer aan te treden. Hij was bovendien van plan om stevig te studeren. Of dat ook gebeurd is, weet ik niet, maar hij zal in ieder geval al aantreden in de eerste aflevering, samen met grootheden - letterlijk en figuurlijk dan - Natalia en Ann Wauters. Uiteraard mag hij tussen beide dames zitten. Ik verwacht dus beeldtechnisch alleen al een grappige start."

DE MINST BEKENDE

Astrid Stockman (32)

Sopraan

Astrid Stockman is de minst bekende kandidaat dit jaar. De sopraan studeerde aan het Lemmensinstituut zowel piano als zang en was solist in verschillende grote oratoriumwerken van onder meer Bach, Mozart, Liszt en Vivaldi. "Zingen heeft mij een directe connectie met mijn lichaam gegeven", vertelt ze.

"Over haar beroep is weinig geweten, maar we willen er graag heel veel over bijleren", aldus Van Looy. "Ook ik zing zelf enorm graag, ook in de studio. Astrid is slim, heeft een prachtige stem en wordt ongetwijfeld een harde noot om te kraken."

DE GROTE FAVORIET

Bart Schols (45)

'De afspraak'-presentator

"Bart is al enkele seizoenen een fonkelende ster bij Canvas", zegt Van Looy. Een steengoede interviewer die uiterst respectvol omgaat met zijn gasten, maar durft te bijten als het moet. Ik hoop wel dat hij bij mij wat milder is als hij het niet eens is met één van mijn vragen. Of antwoorden."

Schols heeft de zware opdracht om de VRT-eer hoog te houden. Eerder wonnen collega's als Xavier Taveirne en Linda De Win al de VIER-quiz.

DE OUDSTE

Jaak Van Assche (79)

Acteur

"Lang geleden, ik was geen 25 jaar, zat ik bij Jaak thuis om hem te overtuigen mee te spelen in mijn eerste kortfilm 'Dr. Tritsmans'", vertelt Van Looy. "Hij zou daarin zijn eerste liefdesscène spelen, daar zullen we het tijdens 'De slimste mens ter wereld' zeker nog eens over hebben, want volgens mij was het ook meteen zijn laatste liefdesscène. (lacht) En nu, meer dan dertig jaar later, mocht ik in datzelfde huis in Rijmenam langskomen om hem uit te nodigen voor de quiz. Jaak is de oudste deelnemer aller tijden. Ik vind het tegenwoordig altijd leuk als ik niet de oudste ben in de studio."

EN VERDER ...

Sven De Ridder (45)

Acteur

"Ik ben van plan om Sven te vragen om in het Standaardnederlands te quizzen. Ik vrees dat ik anders zelf snel zal vervallen in mijn huis-, tuin- en keukendialect."

Bart Hollanders (35)

Acteur

"Als de kennis van Bart even indrukwekkend is als het werkmateriaal van Randy Paret, weten we nu al wie de slimste mens wordt!"

Bart Raes (50)

Voetbalcommentator

"Zelfs als Antwerp verloren heeft, zie ik Bart graag bezig in 'Sports Late Night'. Ik ben bovendien erg jaloers op zijn looks. Ik hoop hem toch zijn eerste rimpel te bezorgen."

Sofie Lemaire (35)

Radio- en tv-gezicht

"Meer vrouw op straat, daar pleit Sofie voor. Ik zou alvast met plezier willen wonen in de Sofie Lemairestraat. Ik denk ook dat ze het heel goed kan doen in onze quiz."

Jeroen Meus (41)

Kok en tv-presentator

"Jeroen heeft de ideale ingrediënten in huis om zijn deelname te kruiden. Een sausje van revanche - het is Jeroens tweede deelname - zorgt voor een kandidaat à point."

Natalia Druyts (38)

Zangeres

"Ik ben altijd onder de indruk van Natalia en na het heuglijke babynieuws nog meer. Ze is heel grappig en ook erg competitief. Ik verwacht een stevige linker en rechter."

Catherine Van Eylen (48)

Sportanker

"Benieuwd of ze het beter zal doen dan Wouter Vandenhaute, haar echtgenoot die vorig jaar zelfs de finaleweken haalde."

Lotte Vanwezemael (27)

Seksuologe

"Je kent haar misschien als Seksuolotte, de huisseksuologe van MNM. Ik ben alvast nooit te oud om bij te leren."

Lauren Versnick (24)

Actrice en model

"Op een zomerse barbecue hebben we met het gezelschapsspel al eens geoefend en dat ging prima. Bovendien is ze goedlachs en een open boek."

Ook zij doen mee

Christina De Witte (23, cartooniste Chrostin)

André Hazes (25, Nederlandse zanger)

Geike Arnaert (40, zangeres)

Jörgen Raymann (53, Nederlands-Surinaams cabaretier)

Frank Vander Linden (57, frontman De Mens)

Katja Schuurman (44, Nederlandse actrice)

Lieven Scheire (38, tv-maker)

Sebastien Dewaele (41, acteur en muzikant)

Amelie Albrecht (25, komiek)

Jelle Vossen (30, voetballer)

Thomas Huyghe (27, tv-maker)

Flor Decleir (29, acteur)

Mathieu Terryn (25, zanger)

Alex Vizorek (38, stand-upcomedian en radiopresentator)

Zouzou Ben Chikha (48, acteur en muzikant)

Laura Govaerts (25, MNM-dj)

Julie Cafmeyer (31, regisseur, actrice en columniste)

Oliver Naesen (29, wielrenner)

Erhan Demirci (36, komiek)

Tinne Oltmans (26, actrice)