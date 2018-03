'Buurtpolitie'-acteur in het gips KDL

21 maart 2018

09u47

Bron: Showbizzsite 0 TV Slecht nieuws voor Souliman de Croock, de acteur die agent Aziz speelt in 'De Buurtpolitie'. Souliman had naar eigen zeggen een "stom ongeval met grote gevolgen" en ligt daarom nu in het gips.

Souliman sloeg zijn voet om op de trap. "Het gevolg was dat ik maandag onder het mes moest en nu gedurende een tijdje in het gips lig", vertelt de acteur aan Showbizzsite. "Er zijn ergere dingen in het leven, maar het is nu een tijdje behelpen."