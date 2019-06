‘Buren’ brengen bezoek aan ‘Thuis’-acteurs Redactie

12 juni 2019

21u52 0

Twee acteurs uit de razend populaire Australische reeks ‘Buren’ hebben een bezoek gebracht aan de set van ‘Thuis’. Stefan Dennis en Rebekah Elmaloglou, Paul en Terese in de reeks, waren even in België. Het ideale moment voor een rondleiding op de set van de Vlaamse soap ‘Thuis’. Acteurs Raf Jansen, Jeroen Lenaerts, Moora Vander Veken en Leen Dendievel hadden ook cadeautjes voor hun buitenlandse gasten.

De twee televisiereeksen vertonen ook wel wat gelijkenissen, daarom was het voor de acteurs een unieke kans om ervaringen uit te wisselen.