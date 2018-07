'Buffy The Vampire Slayer' krijgt remake kv

22 juli 2018

02u16

Bron: ANP 1 TV Buffy The Vampire Slayer keert terug op de buis. 20th Century Fox Television werkt aan een reboot van de serie die tussen 1997 en 2003 te zien was. Volgens The Hollywood Reporter is Joss Whedon, schrijver van de originele film en daaropvolgende tv-serie, als uitvoerend producent betrokken bij de nieuwe reeks.

De nieuwe Buffy, het personage dat wereldberoemd werd dankzij Sarah Michelle Gellar, wordt gespeeld door een zwarte actrice. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk welke Amerikaanse zender de serie gaat uitzenden en wanneer Buffy terugkeert op televisie. Dit najaar wil 20th Century Fox Television met een aantal stations in gesprek gaan.



Het plan voor de reboot van 'Buffy the Vampire Slayer' ligt al sinds vorig jaar op tafel. Het project kwam in een stroomversnelling met de aanwerving van schrijfster Monica Breen, hoewel er nog steeds wordt gezocht naar een regisseur en er ook nog geen scenario is.

De nieuwe versie moet "voortbouwen op de mythologie van het origineel", zeiden ingewijden tegen The Hollywood Reporter.