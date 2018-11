Bryan Cranston bevestigt ‘Breaking Bad’-film en wil zelf graag meespelen MVO

08 november 2018

11u44 11 TV Acteur Bryan Cranston, die de hoofdrol van Walter White vertolkte in ‘Breaking Bad’, bevestigt dat er een film over de populaire personages aan staat te komen.

Zelf zou hij graag terug mee doen, zegt hij enthousiast. “Ik heb Vince Gilligan, de schrijver van de show, al gesproken over de film”, plaagt hij het extatische publiek. “Het valt nog te bekijken of ik mee zal doen, ik heb het script nog niet gezien, maar ikzelf zie het alvast helemaal zitten. Vince is een genie.”

Hij voegde daar nog aan toe dat er bepaalde open verhaallijnen in de serie zijn blijven hangen die hij graag opgelost zou zien op het grote scherm. “Ik denk dat dat ook de bedoeling is van de film, zover ik gehoord heb. Vele fans willen zien hoe het is afgelopen met bepaalde personages. Ik kan niet wachten om al die mensen op de set terug te zien.”

Dat klinkt wel héél erg als een bevestiging van zijn deelname aan het project. Cranstons eigen personage, Walter, sterft in feite wel aan het eind van ‘Breaking Bad’. In welke vorm hij dan terug zou komen in de film, is onzeker. Het zou kunnen gaan om flashbacks.

‘Breaking Bad’ is vandaag nog steeds te bekijken op Netflix.