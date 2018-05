'Brooklyn Nine-Nine' geschrapt, maar komt er nog een reddingslijn? TC

12 mei 2018

Komt er een einde aan de komische politiereeks 'Brooklyn Nine-Nine'? Na vijf seizoenen trekt tv-zender Fox er in ieder geval de stekker uit. Maar misschien kan een streamingsdienst redding brengen?

Na vijf seizoenen lijkt er een einde te komen 'Brooklyn Nine-Nine', de komische politiereeks met Andy Samberg die bij ons te zien is op Q. Fox, de Amerikaanse tv-zender, die de reeks maakt, besliste immers om geen nieuw seizoen meer te draaien. Dat riep felle reacties op bij de fans die meteen een digitale petitie hielden om de reeks te behouden. Helaas voor hen liet Fox weten dat de beslissing definitief is. Toch is er nog hoop voor die fans. Want de vele reacties inspireerden streamingdienst Hulu om na te gaan of zij geen nieuwe afleveringen kunnen maken. Omdat 'Brooklyn Nine-Nine' ook internationaal erg populair is, meent Hulu dat de reeks wel nog een winstgevende toekomst kan hebben. Er wordt nu onderhandeld of Hulu de rechten van Fox kan overnemen.