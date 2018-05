'Broer van Kevin De Bruyne' moet ermee ophouden, omdat de voetballer het zat is MVO

16 mei 2018

07u35 108 TV In 'Van Gils en Gasten' kreeg Kamiel De Bruyne zijn eigen rubriek. Elke week probeerde hij zich voor te doen als de broer van voetballer Kevin De Bruyne, in de hoop zo op exclusieve events binnen te geraken. Nu moet hij daar echter mee stoppen, want de échte Kevin is het beu.

Samen met Wannes Deleu trok de 'Sorry Voor Alles'-maker erop uit om kattenkwaad uit te halen. Zo raakte hij al binnen op een uitverkochte voetbalmatch en een VIP-feestje, en dat allemaal omdat zijn achternaam 'De Bruyne' is.

De voetballer wilde het liever zien stoppen, en nam een filmpje op waarin hij hen vriendelijk vroeg om de pogingen te staken. "Ik hoop dat het leuk is geweest om mijn broer te zijn, maar ik denk dat het nu genoeg is geweest. We hadden toch ook geen plek over aan de familietafel voor Kerstmis", grapte hij.

De rubriek zal vanaf nu dus niet meer te zien zijn.