‘Britain’s Got Talent’-presentator vanaf januari weer op scherm KD

10 december 2018

21u10

Bron: The Sun 0 TV Anthony 'Ant' McPartlin keert in januari terug op de Britse televisie. Hij presenteert dan, na een pauze van bijna een jaar, opnieuw de audities van Britain's Got Talent, meldt The Sun.

Ant is sinds maart niet meer op televisie te zien geweest, nadat hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk had veroorzaakt en daarna in een afkickkliniek verbleef. Na het auto-ongeluk stopte hij met zijn tv-werk.

Declan Donnelly, de andere helft van het duo Ant en Dec, presenteerde de talentenjacht Britain's Got Talent dit jaar alleen. Ant raakte ook de presentatie kwijt van ‘I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!’, dat zondag eindigde. Daarin werd Ant vervangen door Holly Willoughby.

The Sun maakte vandaag bekend dat de tv-presentatoren Ant en Dec in januari worden herenigd, als de audities voor Britain's Got Talent beginnen. De 43-jarige McPartlin kreeg na het auto-ongeluk een boete van 86.000 pond (bijna 100.000 euro) en een rijverbod van 20 maanden.