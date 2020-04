‘Britain’s Got Talent’ geeft nooit uitgezonden beelden van levensgevaarlijke ontsnappingsact vrij Tom Tates

15 april 2020

20u01

Bron: AD 0 TV Het Britse showprogramma ‘ Britain's Got Talent’ heeft beelden vrijgegeven van een bloedstollende auditie die nooit op tv is uitgezonden. Het gaat om een levensgevaarlijke ontsnappingsact van Li Lau (38) en zijn 27-jarige kompaan Brendon. Waarom hun optreden nooit met de wereld is gedeeld, is niet duidelijk.

In de act is te zien hoe Li Lau met kettingen wordt vastgemaakt aan een stoel. Recht voor hem staat een door Brendon bediende constructie met een wankele balans en een geladen kruisboog. Als de balans niet binnen een bepaalde tijd recht blijft staan, wordt een potentieel dodelijke pijl op Li Lau afgevuurd. De balans, die scheef gaat omdat er water uit een contragewicht loopt, kan alleen maar recht blijven als Brendon razendsnel drie Rubik's kubussen oplost die als tegengewicht fungeren.

Tijdens de act is het afgrijzen af te lezen van de gezichten van juryleden Simon Cowell, David Walliams, Alesha Dixon en Amanda Holden. Ook het aanwezige publiek houdt de adem in als Brendon met de kubussen aan het prutsen is en Li Lau zich zo te zien radeloos probeert de bevrijden uit zijn ketens en hangsloten. Net als de vastgebonden entertainer loskomt, blijkt Brendon toch iets te laat met zijn kubussen en gaat de kruisboog af. Voorspelbaar natuurlijk: het projectiel boort zich niet in Li Lau, maar in de houten rugleuning van zijn stoel.



‘Britain’s Got Talent’, zo blijkt uit informatie op het eigen YouTube-kanaal, brengt de komende tijd vanwege de coronacrisis en kijkers die noodgedwongen thuiszitten een aantal acts op de buis die om allerlei redenen de eindmontage niet hebben gehaald.

