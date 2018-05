'Britain's Got Talent'-deelnemer stikt bijna tijdens bloedstollende act SD

Bron: De Telegraaf 0 TV Een angstaanjagende act uit 'Britain's Got Talent' deed maandagavond de kijkers naar adem happen. Boeienkoning Matt Johnson stak z'n hoofd in een kooi gevuld met water en met sloten erop. Toen hij tijdens zijn act een slot niet loskreeg, leek hij bijna te stikken in de watertank.

De 43-jarige boeienkoning oefent al 2 jaar om zijn adem in te houden terwijl hij zichzelf uit hachelijke situaties probeert te bevrijden. Dat levert op z'n zachts gezegd hallucinante en levensgevaarlijke taferelen op. Zo waren tijdens zijn ontsnappingsact in de halve finale van maandagavond zijn handen geboeid en droeg hij een metalen harnas om zijn borstkas met drie sloten erop. Z'n hoofd zat opgesloten in een kooi gevuld met water.

(Lees verder onder de video)

"De hel op aarde"

"Wat er zich nu gaat afspelen is levensgevaarlijk. Probeer dit niet thuis", klonk het bij aanvang van de act. Johnson gaf dan ook aan dat deze stunt "de hel op aarde" zou zijn en mogelijk levensbedreigend indien hij zich niet binnen 1 minuut 45 zou weten los te krijgen. Toen de tijdlimiet verstreek, raakte Johnson zichtbaar in paniek. Met trillende handen probeerde hij in alle haast de sloten los te krijgen. Maar dat bleek geen sinecure.

Uiteindelijk duurde het maar liefst 2 minuten en 21 seconden voor Johnson daadwerkelijk bevrijd was. Happend naar adem en zichtbaar gestrest tilde hij de loodzware kooi van zijn hoofd. Jurylid Amanda Holden sloeg meteen een zucht van opluchting terwijl ook het publiek even op adem moest komen.

Hersenziekte

Achteraf bekende de waaghals dat hij nog nooit zo dicht bij de dood was geweest als tijdens dit optreden. Zijn broer, die worstelt met een zeldzame hersenziekte, is naar eigen zeggen de drijfveer voor wat hij doet. Het is bang afwachten wat zijn volgende stunt zal zijn, want Johnson gaat door naar de live finales van zondagavond.