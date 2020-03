'Boze buurvrouw' Ruth Beeckmans verrast Jen in ‘The Voice Kids’ SDE

04 maart 2020

11u11

Bron: VTM 0

Wanneer Jen aan zijn drumles bezig is, stormt plots een kwade buurvrouw binnen. Ruth Beeckmans is net verhuisd en het lawaai houdt haar baby wakker. Niet ideaal dus. Misschien kan Jen beter een wat stiller instrument spelen? Of zingen? Bij ‘The Voice Kids’ bijvoorbeeld!

