‘Boer zkt Vrouw’ sluit af met een wel heel onverwacht koppel (en dat hadden zelfs An en Dina niet zien aankomen) Korneel Dobbels

28 november 2019

22u00 3 TV Het was een uitzonderlijke aflevering van ‘Boer zkt Vrouw: De Wereld Rond’. Niet alleen omdat het programma voor één keer op donderdag werd uitgezonden, maar ook omdat het liefdesverhaal van de boeren een verrassend einde kreeg. Enkel Gerard hield een relatie over aan het programma en dat is op z'n minst onverwacht te noemen. Marijke voelde de vonk immers niet en besloot om niet mee te gaan op romantische trip.

An en Dina nodigden alle boeren weer uit en overliepen samen met hen het parcours. Doorheen de afleveringen werden de boeren en de boerin elk om beurt op de rooster gelegd. De VTM-presentatrices voelden eerst Etienne aan de tand. Want, waarom koos hij uiteindelijk Rebecca als hij meer gevoelens had voor Sabine? “Ik heb de verkeerde beslissing genomen. Ik had het liever anders gezien. Mijn hart lag bij Sabine en dat was zo van in het begin”, geeft hij toe. Alleen wou hij niet dat de vrouw tegen haar zin in Kaapverdië zou blijven. Dina zocht Sabine in België op om haar kant van het verhaal te horen. “Ik ben heel hard geschrokken. Mijn eerste gedacht was: ‘Oh nee, wat erg voor Rebecca.’ Ik vind dat jammer omdat zij haar hart toch wel opengesteld heeft.” Had Etienne zijn hart gevolgd en voor haar gekozen, dan was ze met veel plezier meegegaan op de romantische trip. “Maar het zou mijn idee over hoe ik mij daar toen voelde niet veranderd hebben.”

Etienne en Sabine zochten na het programma weer contact met elkaar op, maar van een relatie is geen sprake. “Het is een serieuze rollercoaster geweest. Ik ben blij dat ik wel iemand leuk heb leren kennen, maar het is natuurlijk jammer dat het anders uitgedraaid is dan we allebei gehoopt hadden. De vriendschap is er, maar hij is op zoek iemand die daar een leven wil opbouwen en dat zie ik mij niet doen.” Etienne heeft dankzij het programma wel een date met een Vlaamse vrouw gehad. Meer details wil de boer niet prijsgeven, maar de grootste brokken van zijn hart zijn dus al gelijmd.

Bij Evelien en Stephan heeft het verhaal een minder vrolijke wending. Het koppel leek voor elkaar gemaakt, maar de ‘horseman’ blijft redelijk gesloten. Terwijl Evelien er volop voor wil gaan, houdt hij de boot af. “Ik zie op dit moment niet meer dan vriendschap. Ik denk niet dat er iets meer in zit”, geeft hij schoorvoetend toe wanneer An Lemmens hem dwingt om Evelien uit haar lijden te verlossen. “Hij heeft moeten kiezen tussen verschillende vrouwen, maar het wil niet zeggen dat ik de juiste ben omdat hij mij gekozen heeft”, klinkt het bij een droevige Evelien. Het meisje had enkele minuten eerder nog haar hart op tafel gelegd en uitgeroepen hoe graag ze er wou voor gaan. “Je kan jezelf niets kwalijk nemen”, troost An Lemmens haar.

Boer Gerard ging als enige deelnemer niet op romantische trip. De laatste twee dames, Daphne en Marijke, besloten zelf dat ze geen toekomst in de landbouwer zagen. Zij hakten de knoop in zijn plaats door, wat tot tweemaal toe tot tranen leidde bij de gebroken man. “De wereld stond even stil, maar ik heb er veel uit geleerd. Ik heb een klik moeten maken”, vertelt hij nu. Na haar afscheid bleef Gerard immers contact onderhouden met Marijke. Hij kwam enkele dagen voor de andere boeren naar België en gebruikte die tijd om met haar af te spreken. Hij stelde Marijke zelfs voor aan zijn ouders, die haar meteen goedkeurden. “Het is een toffe meid”, aldus Gerards mama.

En ook Marijke ziet plots hoe tof Gerard kan zijn. “Onze grootste fout is dat we niet gebabbeld hebben met elkaar. In Duitsland stond de deur voor mij dicht, maar nu staat ze op een kiertje. Het was nochtans een uitgemaakte zaak voor mij, maar ik was blij met de berichtjes die je stuurde”, klonk het hoopvol na de date. En ja hoor, de twee vormen ondertussen een koppel. Het enige uit dit seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Ironisch, aangezien net zij niet op romantische trip gingen. Daarom stuurden An en Dina hen na de opnames alsnog naar Malta. “We hebben geen spijt van hoe het gelopen is. Was ik toen wel met hem mee op reis gegaan, dan hadden we hier nu niet gezeten. Wij zijn nu nog meer naar elkaar toegegroeid”, aldus Marijke.

Bij boer Victor verliep het contact met Rani na de opnames minder vlot, al ligt de schuld daarvoor volledig bij hem. Zij miste Victor enorm en wou terugkeren naar Bulgarije. Het duurde een week voor Victor reageerde op haar verzoek, waarna hij liet weten dat hij het bij vriendschap wilde houden. “We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien”, vertelt Rani in de aflevering aan An. De presentatrice brengt de twee weer samen. “Ik heb je niet genoeg kunnen tonen wie ik ben”, aldus Rani. Een tweede reis zag Victor niet zitten. “Dat zou te veel zijn geweest. Het was een tof meisje, maar niet voor mij.” Hij is nu aan het daten met een Bulgaarse. “Het leven gaat door.”

Bij Marianne, de enige boerin die dit seizoen deelnam aan het programma, verliep het contact met haar ‘uitverkoren viking’ ook na de opnames nog heel goed. “Remco is na de trip nog vijf dagen gebleven, daarna is hij nog op vakantie gekomen voor twee weken. We zijn dan nog samen op reis geweest: een roadtrip door Noorwegen.” Helaas eindigt het avontuur voor hen zonder liefde. “Wij zijn gewoon vrienden, wij hebben geen relatie. We hebben ook niet gekust. Het is bij knuffelen gebleven.”

Het seizoen eindigt dus met één onverwacht koppel: Gerard en Marijke. Etienne en Victor hebben ondertussen op eigen kracht iemand anders gevonden. Boeren die toch een duwtje in de rug nodig hebben bij hun zoektocht naar de ware liefde, kunnen zich op de website van VTM al inschrijven voor een nieuw seizoen. Dat maakten An en Dina op het einde van het programma bekend.