'Boer zkt vrouw' reist dit jaar de wereld rond

13 maart 2018

16u31

Bron: VTM 141 TV Zondag 25 maart start het nieuwe seizoen van 'Boer zoekt vrouw'. Dina Tersago (39) bezoekt, ditmaal samen met Ann Lemmens (37), boeren die België achterlieten om hun favoriete stiel uit te oefenen in Canada, Australië, Duitsland, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Cupido zal zijn pijlen dit najaar bij VTM wel heel ver moeten schieten: In 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' gaan vijf Vlaamse boeren die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde van hun leven. Stuk voor stuk zijn het avonturiers die België achter zich lieten en leven en werken in het buitenland.

De vijf boeren - die binnenkort worden bekendgemaakt - zijn lang niet allemaal klassieke landbouwers, want zo is er ook een aan de natuur verslingerde honingwijnboer, een stoer ogende maar gevoelige ‘jackaroo’ - cowboy, zeg maar - , een jonge gelukzoeker met een zorgboerderij en een passionele olijfboer voor wie genieten helemaal centraal staat. Maar hoe succesvol en ondernemend al deze boeren ook zijn, ze hunkeren één voor één naar liefde… Vlaamse liefde. Ze dromen ervan om binnenkort hun hart én land te delen met de vrouw van hun leven.

Geheim

VTM houdt de kandidaten voorlopig nog geheim, maar Dina is alvast opnieuw fan van ‘haar’ boeren: “Het zijn stuk voor stuk echt hele leuke boeren met een avontuurlijk kantje. Ze leven al een hele tijd in het buitenland, maar hun hart ligt toch ook nog voor een stuk in Vlaanderen. Eigenlijk ontbreekt hen maar één ding: een leuke Vlaamse vrouw om hun geluk mee te delen. Als ik vergelijk met Vlaamse boeren hier, is er eigenlijk weinig fundamenteel verschillend. Buiten de landschappen natuurlijk, we hebben zoveel mooie plekjes gezien! “An en ik wisselden regelmatig foto’s uit. Zo konden we beiden meegenieten van de prachtige bestemmingen die we bezochten en zo hoorden we meteen ook hoe het eerste contact met de boeren verlopen was."

Ook co-presentatrice An Lemmens was erg onder de indruk van de kandidaten. “Ik ben enorm blij dat we zo’n leuke, lieve en ja, knappe boeren mogen voorstellen”, klinkt het. “Het valt me ook op dat al deze avonturiers een groot hart hebben, mannen zijn die graag liefhebben, en verlangen naar een partner met wie ze samen die grote droom kunnen beleven. Ik hoop dat we massa’s brieven gaan ontvangen en dat Cupido over heel de wereld z’n werk kan doen.”