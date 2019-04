‘Boer zkt. Vrouw’ licht tipje van de sluier: dit zijn de namen van de boeren en boerin die een lief zoeken KD

12 april 2019

11u02

Bron: VTM 7 TV Victor (25), Stephan (33), Marianne (40), Gerard (43) en Etienne (55), dat zijn de namen van de vijf landbouwers die op zoek gaan naar de liefde in ‘Boer zkt. Vrouw: De Wereld Rond’. Vanaf maandag 15 april stellen An Lemmens en Dina Tersago elke dag één van hen aan de VTM-kijkers voor.

‘Boer zkt. Vrouw: De Wereld Rond’ leverde vorig seizoen twee koppels op en dus spelen Dina Tersago en An Lemmens dit jaar opnieuw voor Cupido. Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april stelt VTM elke dag een nieuwe boer - en één boerin - voor, tussen ‘VTM NIEUWS’ en ‘Familie’. Na de korte portretten volgt op zondag 21 april een extra lange kick-off aflevering met nog meer beeldmateriaal. “An en ik hopen van harte dat er weer massaal veel brieven binnenlopen en dat de vonken vurig overslaan. Niets mooiers dan getuige te zijn van die prille, ontluikende liefdes. We kijken er enorm naar uit”, vertelt Dina.

Vlaanderen kan via het programma kennis maken met Victor (25) uit Bulgarije, Etienne (55) uit Kaapverdië, Stephan (33) uit Canada, Gerard (43) uit Duitsland en Marianne (40) uit Finland. Stuk voor stuk zijn de deelnemers straffe avonturiers die een uitdaging gezocht én gevonden hebben in het buitenland, elk in een andere uithoek van de wereld. Maar toch zoeken ze het laatste puzzelstuk van hun geluk in Vlaanderen: een toffe partner om hun leven te vervolledigen.