'Boer zkt vrouw' komt terug Dina Tersago zoekt De Liefde in het buitenland én neemt An Lemmens mee Mark Coenegracht

05u00 4 VTM An Lemmens en Dina Tersago gaan samen een nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw presenteren. TV Bijna drie jaar nadat VTM de stekker trok uit het populaire en sympathieke datingprogramma ‘Boer zkt Vrouw’, gaat koppelaarster Dina Tersago (38) opnieuw op zoek naar De Liefde. Volgend jaar trekt ze samen met An Lemmens (37) naar het buitenland voor ‘Boer zkt Vrouw Internationaal’. «We reizen de wereld rond, dit wordt één groot avontuur.»

Vlaamse boeren die in het buitenland wonen en werken, maar snakken naar een Vlaams lief. Dat is het opzet van ‘Boer zkt Vrouw Internationaal’, waarin Dina Tersago en An Lemmens die droom willen helpen verwezenlijken. VTM hield het in 2015 na tien seizoenen ‘Boer zkt Vrouw’ voor bekeken, maar haalt het format nu weer van stal en geeft het een ferme update. Veel meer dan vroeger ligt de focus nu op het avontuurlijke en het persoonlijke. Elke boer in het programma heeft immers al een geweldig risico genomen. Hij koos voor het avontuur en verhuisde naar het buitenland. Niet voor een kleine boerderij, wel voor een grote onderneming. Doorsneeboeren zijn het dus niet. De dames die de liefde een kans willen geven, moeten dus zelf ook avontuurlijk aangelegd zijn — én ook nog eens bereid om naar het buitenland te verhuizen.

Geweldige verhalen

VTM wil de zoektocht naar nieuw boerengeluk in het voorjaar starten met een speciale ‘oproepaflevering’ waarin de boeren worden voorgesteld. De vijf vrijgezellen in het buitenland — in Europa of een ander werelddeel — vond de zender met de hulp van het VILT, het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw. Dat is actief op vier verschillende continenten.

Omdat de boeren over heel de wereld aan de slag zijn, zal ook de aard van hun werk verschillen. Het kunnen klassieke veehouders zijn, maar ook akkerbouwers, groente-, fruit- of siertelers, wijn- of olijfboeren, of viskwekers. Hoe dan ook, de volgende maanden trekken Dina en An van land tot land om er te filmen, en dat wordt bijzonder hectisch. «Ik trek binnenkort — onmiddellijk na Nieuwjaar — richting boeren. Dat wordt een heel avontuur, want ik moet bijvoorbeeld ook mijn jongste zoontje Thor meenemen. Hij is nu twee maanden oud en nog net te klein om voor langere tijd achter te laten», vertelt Dina. «In het verleden hebben we al een paar keer een boer in het buitenland opgezocht, maar nu trekken we echt de wereld rond. Alleen al de avonturen van de mannen die op zoek zijn naar een Vlaamse vrouw zullen geweldige verhalen opleveren.»

An Lemmens, in volle voorbereiding voor alweer een live-aflevering van ‘The Voice van Vlaanderen, is in haar nopjes dat ze Dina straks mag vergezellen. «Ik heb de voorbije tien seizoenen van ‘Boer zkt Vrouw’ verslonden. Zonder overdrijven kan je zeggen dat ik een onvoorwaardelijke fan van het eerste uur ben. Want wat is er mooier dan mensen de liefde zien vinden? Ik ben dan ook ongelooflijk fier dat ik de nieuwe ‘Boer zkt Vrouw Internationaal’ mee mag presenteren en boeren kan helpen bij hun zoektocht naar De Liefde», aldus een immer enthousiaste An.

VTM lanceert heel binnenkort een oproep voor vrouwen die snakken naar liefde en avontuur en willen deelnemen aan ‘Boer zkt Vrouw Internationaal’.