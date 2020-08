‘Boer zkt Vrouw’ en ‘The Voice Kids’ zijn terug op VTM MVO

18 augustus 2020

07u10 0 TV VTM pakt ook dit jaar opnieuw uit met een nieuw seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ en ‘The Voice Kids’. An Lemmens en Dina Tersago keren in augustus terug naar het kleine scherm. Deze boeren gaan in het programma op zoek naar de liefde van hun leven.

Vanaf maandag 31 augustus gaan paardenverzorgster Veerle (30), akkerbouwer en varkensboer Bart (28), perenkweker David (37), pluimveeboer Frits (23), loonwerker en koeienboer Tristan (25) en paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries (32) op zoek naar de liefde in ‘Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home’. Op hun erf, want soms woont de liefde gewoon om de hoek. Veerle en Tristan openen de jacht op een toffe man, David, Frits, Dries en Bart dromen van de vrouw van hun leven.

“Eén ding is nu al zeker: een paardenpension of perenboomgaard was nog nooit zo romantisch!”, aldus An Lemmens. “Dit moet de zomer van hun leven worden. Nu moeten onze boeren hun liefde en aandacht verdelen tussen hun dieren of peren, én hun logés. Geen makkelijke klus, maar aan de andere kant: onze boeren hebben véél liefde te geven.”

Eindelijk de finale

Op 3 september keert ook ‘The Voice Kids’ terug, na een pauze van vijf maanden. Eind maart wisten 16 talenten een plekje in de halve finale van The Voice Kids te verzilveren. De coronacrisis stelde hun geduld langer dan voorzien op de proef, maar vanaf vrijdag 4 september mogen ze dan eindelijk voor vuurwerk zorgen op het grote podium. Samen met hun coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 hebben de halve finalisten een act in elkaar gestoken die hen hopelijk één van de 8 plekjes in de grote finale van ‘The Voice Kids’ oplevert. Alle 16 zorgen ze voor een knaller van een halve finale.

In de halve finale merken de aandachtige kijkers enkele kleine veranderingen op door de coronamaatregelen. Zo zitten de dames van K3 niet langer samen in hun grote draaistoel. Om beurten neemt één van hen plaats in de draaistoel om hun gezamenlijke keuze bekend te maken. Het resultaat van hun performance krijgen de kids te horen in het bijzijn van hun familie, die in de plaats van de coaches klaarstaan voor een vreugdedans of troostende knuffel. De lockdown had ook een duidelijk voordeel voor de kandidaten. “Ik denk dat onze kandidaten heel veel geoefend hebben, want ze hadden niets anders te doen”, lacht Laura Tesoro. “Ze hebben zich helemaal gesmeten op hun nummer voor de halve finale en dat werpt zeker zijn vruchten af.”

Coaches Laura, Sean, Gers en Klaasje, Marthe en Hanne brengen de sfeer er in de halve finale meteen in met een dijk van een openingsnummer: ‘Never Growing Up’ van Mathieu Koss & Aloe Blacc. Nadien geven de 4 toptalenten uit elk team het beste van zichzelf in de hoop één van de 2 plekjes in de grote finale op vrijdag 11 september te bemachtigen.