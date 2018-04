'Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond': Dina en An stellen cowboy Jan en zorgboer Jitse voor SD

01 april 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Nadat ze vorige week al boeren Manu, Bjorn en Jeroen voorstelden, trekken An Lemmens en Dina Tersago vanavond naar de outback in Australië en het feeërieke Noorwegen voor een ontmoeting met twee pareltjes van boeren, goed verscholen in de prachtige velden en bossen waarop ze jaren geleden verliefd werden.

Cowboy Jan

De 29-jarige cowboy Jan trok acht jaar geleden met de rugzak door Australië en bleef er plakken. “Ik wilde als klein kereltje cowboy of boer worden. In Australië kan ik het allebei tegelijk zijn.”

Hij geraakte verslingerd aan de prachtige natuur en de laid-back atmosfeer en droomt van een pittig Vlaams meisje om samen nieuwe plannen te smeden Down Under.

Zorgboer Jitse

En de 22-jarige Jitse woont al iets meer dan de helft van zijn leven op het meest zuidelijke punt van Noorwegen. Hij kiest er heel bewust voor om niet opgeslorpt te worden door de rush van de Westerse samenleving en is volop bezig met de opstart van een therapeutische zorgboerderij.

Daar wil hij mensen met een burn-out en andere stress symptomen op adem laten komen op het ritme van de Noorse natuur met zijn dik besneeuwde winters en eindeloze zomerdagen. Hoe zijn droomvrouw eruit ziet? Dat ontdek je vanavond in de tweede startaflevering van 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond'.

Inschrijven

Vrouwen die gecharmeerd zijn door Manu, Jeroen, Bjorn, Jan of Jitse, kunnen schrijven naar ‘hun’ boer. Dat kan via een persoonlijke brief, een videoboodschap, een berichtje via vtm.be of als je echt van grote gebaren houdt: een origineel pakket.

Tweede startaflevering van 'Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond', vanavond om 19u55 bij VTM