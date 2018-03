'Boer zkt vrouw', 'De Mol' en 'De drie wijzen' starten op 25 maart: de strijd om de zondagavond is geopend DBJ

10u37 0 TV Jarenlang was zondagavond het terrein van de autoritaire heerser VRT, maar deze maand rollen VTM en VIER voor het eerst hun grote kannonnen naar de frontlinie om de strijd met de openbare omroep aan te gaan. Op zondag 25 maart start een nieuw seizoen van 'Boer zkt vrouw' (VTM), begint ook het zesde seizoen van 'De Mol' en start ook de VRT-klassieker 'De drie wijzen'. Een strijd der titanen.

'Boer zkt vrouw' zou normaal gezien starten op 21 maart, maar dinsdag werd bekend dat VTM die datum opschuift naar 25 maart. Die dag starten ook 'De Mol' op VIER en 'De drie wijzen' op VRT. Een duidelijke zet van VTM, die zich niet in snelheid wil laten pakken door commerciële concurrent VIER, die voor het eerst de zondagavond van VRT aanvalt.

Een klinkende confrontatie tussen VIER en VTM werd echter wel vermeden. Want de boeren in het buitenland starten om 20u en zouden Gilles De Coster en zijn Mol-kandidaten (20u40) nét vooraf gaan. Kobe Ilsen en Gilles De Coster staan wel lijnrecht tegenover elkaar.

Het fort van de VRT

Al sinds mensenheugnis is de zondagavond heilig in het Vlaams televisielandschap. En al even lang zwaait de openbare omroep er de plak. Woestijnvisprogramma's als 'De Schalkse Ruiters', 'De XII werken van Vanoudenhoven', 'De Pappenheimers' of 'De Ronde' bezorgden de VRT decennialang een gespreid bedje. Maar ook sinds de stopzetting van het exclusieve samenwerkingscontract tussen Woestijnvis en VRT denderde de VRT-trein onverminderd voort. 'De Jaren Stillekes', 'Twee tot de zesde macht' of fictiereeksen als 'Tabula Rasa' of 'Salamander' zorgden voor cijfers die steevast boven het miljoen uitkwamen. Ook 'Taboe' van Phillippe Geubels blaast momenteel alle concurrentie moeiteloos weg.

Een oninneembaar fort dus waar geen enkele zender een aanval op durfde inzetten. Zelfs toen Woestijnvis in 2016 met 'De Mol' de grote comeback van zijn succesvolste format inluidde, kozen ze voor de veilige optie van de maandagavond. Gemiddeld keken 1,1 miljoen mensen naar de afgelopen twee seizoenen van 'De Mol', maar vorig jaar moesten ze bij VIER kijkers inboeten ten koste van VTM's 'Blind Getrouwd'.

Verhuis

Dat zou dus de reden kunnen zijn waarom VIER het geweer van schouder verandert en met zijn vlaggenschip naar de zondagavond zeilt. 'Blind Getrouwd' scoort dit seizoen immers beter dan ooit en verbetert bijna wekelijks zijn vorige kijkcijferrecord. Om de zondagavond in te palmen is alle geschut dus welkom, een strijd die voor VIER al enkele weken begon, met een marketingcampagne die ze voert onder het motto 'Heb je mij gemist?'.

De slag zal op 25 maart uitgevochten worden. VTM stuurt Dina Tersago en Ann Lemmens ten oorlog met een nieuwe reeks van 'Boer zkt vrouw', waarin dit keer Vlaamse boeren in het buitenland worden bezocht. De twee aankondigde afleveringen waarin de boeren worden voorgesteld staan gepland voor zondagen 25 maart en 1 april telkens om 20u.

VRT stuurt met 'De drie wijzen' een oud fregat de open zee in dat zijn diensten al talloze malen heeft bewezen en dat sinds vorig jaar met Kobe Ilsen een jonge, maar ervaren kapitein aan het roer heeft staan. 'De drie wijzen' starten om 20u30, gevolgd door de fictiereeks 'Een gevoel voor Tumor', dat op 18 maart met een weekje voorsprong begon. Een leuk wedstrijdje om in de gaten te houden dus.