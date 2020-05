Exclusief voor abonnees ‘Boer zkt Vrouw’ begint aan 13de seizoen: “Jong, oud, hetero of homo: alle boeren zijn welkom” Isabelle Deridder en Jolien Boeckx

02 mei 2020

00u00 0 TV 28 koppels, 12 huwelijken en 19 baby's: het liefdeszaadje dat Dina 'Cupido' Tersago (41) in 2004 plantte, leverde een vruchtbare oogst op. Morgen begint 28 koppels, 12 huwelijken en 19 baby's: het liefdeszaadje dat Dina 'Cupido' Tersago (41) in 2004 plantte, leverde een vruchtbare oogst op. Morgen begint 'Boer zkt Vrouw' al aan zijn 13de seizoen. Het geheim? "Van senioren tot holebi's: wij hebben nooit iemand gediscrimineerd."

Een nieuwe lading boerenzielen staat te trappelen om gecharmeerd te worden door een bende vrijgezellen. Na twee seizoenen 'De wereld rond' zijn het nu opnieuw door en door gewortelde Vlamingen. De eerste drie stellen Dina Tersago en An Lemmens, haar kompaan sinds 2018, morgen aan u voor in de eerste oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw'. De volgende drie boeren komen een week later aan bod.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen