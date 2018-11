‘Bodyguard’ verovert de wereld in 6 afleveringen: zo spannend dat cafés en straten leeg blijven HL

07 november 2018

00u00 0 TV In Engeland bleven de straten én de cafés leeg als 'Bodyguard' op de buis was, zó spannend is de zesdelige reeks. Nu Netflix de serie ook toont, is de veroveringstocht voor de rest van de wereld ingezet. U bent gewaarschuwd: plan maar even niets in uw agenda.

'Bodyguard' draait rond veiligheidsspecialist David Budd, een rol van 'Game of Thrones'-acteur Richard Madden. De oorlogsveteraan kampt met een pijnlijke scheiding en een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Dat alles leidt tot een boel angsten en donkere gedachten. Onverwacht wordt hij gepromoveerd tot de veiligheidsagent van de Britse minister van Binnenlandse Zaken (rol van Keeley Hawes, bekend van 'Notting Hill'). Maar vanaf dan wordt zijn leven nog een pak stresserender, want hij vecht tegen de constante dreiging van terreur.

De talentscouts bij Netflix hebben duidelijk een neus voor succes, want de streamingdienst haalde de internationale rechten voor 'Bodyguard' al binnen nog voor er één scène was opgenomen - laat staan uitgezonden, dus. En dat vertrouwen blijkt volledig terecht. De uitzendingen van de politieke thriller startten in augustus op BBC One en leidden in Groot-Brittannië prompt tot lege pubs en straten. Het werd de best scorende Britse reeks van de voorbije tien jaar. De slotaflevering in september was goed voor 17 miljoen Britse kijkers. Enkel het WK voetbal deed dit jaar beter. De Britse krant 'The Guardian' omschreef de reeks als "het grootste nieuwe drama van het decennium".

Wie te vertrouwen?

Ook elders is er enthousiasme. "Een onweerstaanbaar spannende plot, die steeds draait rond dezelfde cruciale vraag: 'Wie kan je nog vertrouwen?'", klonk het in 'The Washington Post'.

Volgens scenarioschrijver en producent Jed Mercurio, die ook de tv-reeks 'Line of Duty' schreef, is die aanhoudende suspense de reden van het succes. "Er wordt vaak gezegd dat lineair tv-kijken (waarbij een kijker het schema van de zender moet volgen, red.) voorbij is. Ik vond het hartverwarmend dat 'Bodyguard' het tegendeel bewees. De Britten keken op zaterdagavond massaal naar de afleveringen om er vervolgens een hele week over na te praten, theorieën over te ontvouwen en verder te speculeren. Het tv-aanbod is tegenwoordig heel groot, maar blijkbaar was de tijd toch rijp voor een serie met zoveel plotwendingen", aldus Mercurio.

James Bond

De Britse media speculeren nu al over een tweede seizoen, maar daarover is nog niets beslist. Bovendien wordt hoofdrolspeler Richard Madden getipt als de nieuwe James Bond, waardoor hij mogelijk geen tijd meer zal hebben. "Ik ga er niet over of hij de nieuwe Bond wordt, en mijn mening doet er niet toe", houdt Mercurio de boot af. "Richard staat nu in het middelpunt van de belangstelling en dat heeft hij meer dan verdiend. Wie hem ook in de toekomst weet te casten, wordt een prachtige ervaring rijker."

'Bodyguard' is nu te zien op Netflix.