‘Blokken’ verrast: dinsdagavond plots vrouwelijke jurystem SDE

16 januari 2020

07u08

Bron: NB 0 TV Wie dinsdagavond naar ‘Blokken’ keek, hoorde in plaats van de kenmerkende mannelijke jurystem, plots een vrouwelijk exemplaar. Het gaat om een eenmalige vervanging, klinkt het bij de VRT, want jurylid Kris Soret had die dag een klein verkeersongeval.

Normaal gezien verzorgt Kris Soret, eindredacteur bij het programma, de vertrouwde jurystem voor ‘Blokken’. Dinsdagavond was echter een andere, vrouwelijke stem te horen. Die van ‘Petra van de productie’. Woordvoerder Hans Van Goethem laat in Het Nieuwsblad weten dat het slechts om een eenmalige vervanging gaat: “Kris had die opnamedag op weg naar de studio een klein verkeersongeval, gelukkig enkel met blikschade”, klinkt het. “Om niet te veel vertraging op te lopen, is toen beslist om toch al een aflevering zonder hem op te nemen, met iemand anders van de productie. Maar vanaf vanavond (woensdagavond, nvdr.) is hij weer te horen.”