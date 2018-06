'Blokken'-recordhouder Ewout gaat er uit in de twaalfde aflevering: "Het was op" DBJ

12 juni 2018

11u12 1 TV Na twaalf afleveringen mocht huisarts in opleiding Ewout Leys zijn boeltje pakken in 'Blokken'. Hij ging er uit tegen psychologe Miriam, die er uiteindelijk zelf niet in slaagde het achtletterwoord te vinden.

Ben Crabbé waarschuwde nog voor de decompressie bij recordhouder Ewout en hij kreeg gelijk. Psychologe Miriam was telkens net ietsje sneller en wanneer de 25-jarige arts uit Roeselare dan toch aan het woord kwam, liet hij vaak de antwoorden na. Zo wist hij niet welke artiest eigenlijk Boris Daenen heet (Netsky) of welke vogel er schuil gaat in het woord 'vuilbekken' (uil). Bij gebrek aan beter gokte hij dat Martine Tanghe een danscarrière najoeg op televisie in plaats van Hanne Decoutere.

"Ik kwam gewoon heel weinig aan bod in de laatste aflevering", kijkt Ewout terug. "De andere kandidaat was sneller. Al denk ik ook dat het met de decompressie te maken heeft. De avond voor de opnames van aflevering elf, liep ik de muren op van de stress. Ik kon amper slapen. Toen ik het record uiteindelijk binnen was, viel er een grote druk van mijn schouders."

"Je begint zo'n quizavontuur met een bepaalde doelstelling. In eerste instantie wilde ik de eerste aflevering doorkomen of alleszins niet afgaan. Eens je daar voorbij bent, wil je drie afleveringen winnen om de televisie binnen te halen. Nadien kwam dan het record. Ik denk dat het een beetje op was."

Naar Rusland

Tot dertien afleveringen kwam het dus niet, maar Ewout kan terugkijken op een indrukwekkend avontuur, een televisie én 11.000 euro op zijn bankrekening. "Dat geld ga ik gewoon braaf aan de kant zetten, want ik verdien als beginnend huisarts nog niet de grote bedragen. Maar binnenkort vertrek ik wel met een paar vrienden op vakantie naar Rusland om er de Rode Duivels te zien spelen. Dat reisje zal nu een lichte upgrade krijgen (lacht)."