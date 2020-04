‘Blokken’ opgenomen vanuit woonkamers en andere maatregelen voor Eén-programma’s LOV

03 april 2020

07u41

Bron: VRT 0 TV Speciale tijden vragen om speciale maatregelen. Om de televisieavonden te vlot mogelijk te laten verlopen, maakt Eén aanpassingen aan enkele programma’s. Zo zullen er nieuwe afleveringen van ‘Blokken’ worden opgenomen, maar blijven de deelnemers gewoon thuis.

Vanaf maandag 13 april zendt Eén nieuwe afleveringen van Blokken uit, die er door de gevolgen van de coronamaatregelen wat anders zullen uitzien dan gewoonlijk. “We zijn er met Blokken al 25 jaar lang, elke dag. En we proberen om er ook in deze moeilijke tijden te blijven zijn. Vanaf paasmaandag zijn we er terug met nieuwe afleveringen. Met een beperkte ploeg hier in de studio, zonder publiek en met kandidaten die van bij hen thuis spelen, vanuit hun eigen huiskamer. Ik ben ontzettend fier dat we dit met de hele ploeg zo snel kunnen realiseren”, zegt Ben Crabbé. Uiteraard is er geen publiek aanwezig bij deze opnames.

Tijdens de eerste week van de paasvakantie brengt Eén een herhaling van een speciale Blokken-week met kinderen uit 2014. Daarna komen de nieuwe afleveringen er aan.

Iedereen beroemd

Vanavond is de voorlopig laatste aflevering van ‘Homo universalis’ te zien in Iedereen beroemd. De populaire rubriek neemt een kleine pauze wegens de coronamaatregelen, en eindigt op een hoogtepunt: met nog 50 mannen en vrouwen in het spel die meedingen naar ultieme roem en de titel van Homo universalis. De tweede helft van dit seizoen wordt later uitgezonden. De rubriek ‘Huh?!’, die nu al te zien is in Iedereen beroemd, wordt vanaf komende maandag 6 april de uitsmijter: een vast panel deelt dagelijks een bizar maar correct weetje. Daarnaast zullen nog andere rubrieken zoals ‘Woonvlogcentra’, ‘Hartverwarmend’ en ‘Lockdown LOL’ te zien zijn.

Eurovisiesongfestival en meer

Door het corona-virus besliste de EBU - European broadcasting union - om het Eurovisiesongfestival 2020 af te gelasten. Om de artiesten van deze editie toch in de schijnwerpers te zetten, brengt de EBU op zaterdagavond 16 mei de alternatieve show ‘Eurovision: Europe shine a light’. Ook Eén zal die show uitzenden;

Nog een nieuwigheid: vanaf 6 april zal elke dag voor het middagjournaal ‘Beweeg in uw kot!’ te zien zijn. Saartje Vandendriessche toont vanuit haar eigen huis in dit korte programma oefeningen die je thuis kan doen en die iedereen kan meedoen - ook de ouderen die vaak beperkt zijn in hun bewegingsmogelijkheden.