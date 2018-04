'Blind Getrouwd' zoekt kandidaten voor nieuw seizoen (en je kan je nu al inschrijven) KDL/SD

03 april 2018

12u45

Bron: Medialaan/Het Nieuwsblad 5513 TV Goed nieuws voor vrijgezellen die ouder zijn dan 25 en op zoek zijn naar de man of vrouw van hun leven: het VTM-programma 'Blind Getrouwd' doet een oproep naar nieuwe kandidaten.

Maandagavond zagen we hoe drie van de vijf koppels die door experten gevormd werden een succes bleken te zijn. VTM zoekt nu opnieuw kandidaten die de stap willen wagen en voor kijkend Vlaanderen hun 'blind' jawoord willen geven. Toch is het nog niet honderd procent zeker of er überhaupt een vierde seizoen komt. "Of er een nieuw seizoen komt, hangt zoals altijd af van de inschrijvingen", laat VTM weten aan Het Nieuwsblad. "Goede matches primeren. Hoe meer inschrijvingen, hoe meer kans om goede matches samen te stellen, en hoe meer kans dat er effectief een nieuw seizoen komt", klinkt het.

Holebi's gezocht

Bij de start van het derde seizoen kwam er hier en daar kritiek omdat er - opnieuw - geen holebikoppel tussen de duo’s zat. “Mensen met een andere geaardheid zijn welkom en maken zeker kans, net zoals andere seizoenen overigens”, klinkt het.

“De reden dat er tot op heden nog geen homoseksueel koppel werd samengesteld is eenvoudig: de inschrijvingen waren gewoon te beperkt om goede matches te vormen en dat is een must voor ons. Voor minder gaan we niet. Inschrijven is dus de boodschap.”

Voorwaarden

In theorie kan iedereen zich kandidaat stellen voor 'Blind Getrouwd', al zijn er kandidaten die in de praktijk geen kans maken om de selectie te overleven. Wie bijvoorbeeld kinderen heeft, jonger is dan 25 of pas uit een vorig huwelijk komt, valt uit de (huwelijks)boot. Net als wie al getrouwd is, uiteraard.

Wie ouder is dan 25 en de ware liefde nog niet gevonden heeft, kan zich hier vanaf nu inschrijven voor het ultieme relatie-experiment.