‘Blind Getrouwd’, zes maanden verder: Sonny is Laura vergeten en staat helemaal open voor een nieuwe liefde Mark Coenegracht

26 april 2020

20u50 1 TV Geen grote verrassingen in de terugblik-aflevering van ‘Bind Getrouwd’. Het kus- en knuffelechtpaar Jonah & Winnie is ruim zes maanden na het beslissingsmoment nog steeds gelukkig getrouwd. De twee bouwen letterlijk en figuurlijk aan huis en relatie. Tussen Tati en Lothar werd het huwelijksgewijs niks. De twee zijn nu wél close friends. Zonder benefits. Christophe en Nick genieten na van hun avontuur. Dat doen Laura en Sonny zeker niet. Uit het oog, uit het hart. Sterker: Sonny staat helemaal open voor een nieuwe liefde in zijn leven.

De coronacrisis en de social distancing strooiden behoorlijk wat roet in de opnameplannen van ‘Blind Getrouwd, een terugblik’. Geen ‘come together’-party met alle betrokkenen, geen live-uitwisseling van ervaringen en gebeurtenissen. In de plaats werd er Skype-gewijs gepolst naar elkaars wedervaren. Beetje raar, beetje onwennig ook. Maar de realiteit van vandaag. En hoe dan ook een goed alternatief en een waardig slot van wat een verrassend ‘Blind getrouwd’-seizoen was, waar good vibes en positiviteit bepalend waren. Ruim zes maanden nadat slot bleef dat goed gevoel intact in de terugblik-episode.

Aan het einde van ‘het experiment’ bleven enkel Winnie & Jonah als gehuwd koppel achter. Nick en Christophe, die als eerste homo-koppel dat huwde in ‘Blind Getrouwd’ voor een beetje tv-geschiedenis zorgden, haalden het ‘net niet’. Nick zag na heel lang aarzelen een verder avontuur als getrouwde man met Christophe niet zitten. Lothar en Tati knoopten beide terug aan met hun leventje van voor hun huwelijk, maar bleven en blijven elkaar ‘als goeie vrienden’ wel zien en horen. Alsof vooral Tati heeft ingezien dat relaties ook heel langzaam kunnen groeien. Met het nodige voorbehoud, want Tati hamerde er nog eens héél duidelijk op dat er van enige gevoelens nog altijd geen sprake is. Niet dat we daar hard op zaten te rekenen.

Het minst positieve nieuws kwam duidelijk van Sonny en Laura. Een mislukt huwelijk, een mislukt avontuur, een mislukte vriendschap. “Ik hoor Sonny niet super veel meer. Je moet het loslaten”, concludeerde Laura duidelijk. Sonny maakte dan weer duidelijk dat hij met de hele affaire vrede had genomen. “Wij zijn niet gemaakt voor elkaar”, vertelde hij. Waarop hij meegaf vooral vooruit te kijken. “Ik sta terug open voor een nieuwe liefde. Je kan niet blijven wachten”, klonk het vrij duidelijk. Waar en wanneer duikt een nieuwe vriendin op?

En zo valt definitief het doek over het vijfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Eén van de vier geselecteerde koppels bleek een ideale match. Weinig of veel, daar kan discussie over bestaan. Voor VTM alvast ruim voldoende om meteen aan het einde van de aflevering een oproep te doen aan kandidaat-trouwers.

Wij kijken samen met de koppels een allerlaatste keer terug naar hun avontuur.

Christophe & Nick: De amour-toverstok bestaat niet

“Na het beslissingsmoment ben ik uit de put moeten kruipen omdat ik Christophe miste”, keek Nick terug op het avontuur. “Ik heb hartzeer gehad. Dat heeft veel pijn gedaan. Maar er bestaat geen toverstok om amour te maken”, gaf Christophe van zijn kant mee. “Ik heb de knop omgedraaid”, ging hij verder. “Zeer pertinent. Als Nick morgen aan de deur staat is dat voor mij een afgesloten hoofdstuk. Mijn hart is daar ook voor afgesloten.”

“Er was heel veel materiaal waardoor het iets kon worden. Maar liefde kan je niet zomaar doen ontstaan. Bij Nick was het simpel: de gevoelens waar hij op hoopte kwamen niet. Hoe graag hij wilde en er aan gewerkt heeft”, zo blikte Christophe nog één keer terug. “Hadden we seks kunnen hebben dan had dat wellicht wel geholpen voor onze relatie. Ik heb daar aan gedacht? Maar was het gepast geweest? Was het geforceerd overgekomen? En dan neem je maar geen initiatief… Wat blijft is een heel mooie vriendschap.”

Resultaat: uit elkaar, maar in contact

Winnie & Jonah: Rooskleurige toekomst

“Of jullie nog altijd evenveel kussen als tijdens die eerste weken”, wilde Christophe Skype-gewijs graag weten van Jonah. Die gaf graag en grif toe dat er nog flink wat ‘gemuild’ wordt. Jonah ten voeten uit. Nog altijd op een wolkje levend, al zijn er nu ook vaak stofwolken. Dat hoort nu eenmaal bij een verbouwing, waar mevrouw Jonah naarstig kwam meehelpen. De twee wonen inmiddels deeltijds in Lier en Arendonk en zijn nog steeds, euh, in de wolken. “De puberliefde is intussen wel dieper geworden. En we hebben elkaars kleine kantjes inmiddels ook leren kennen.” Voor het koppel ziet de toekomst er rooskleurig uit. “Ik wil ooit graag kinderen, ja”, maakte Winnie duidelijk. “Niet volgend jaar, maar we moeten ook geen vijf, zes jaar meer wachten.”

Resultaat: nog steeds gelukkig gehuwd

Laura & Sonny: Gescheiden. Punt aan de lijn

Het blijft wat vreemd aanvoelen. De vrouw die na haar huwelijk de boot resoluut afhield en compleet dichtklapte, idyllische huwelijksreis of niet, maakte ook van het terugblikmoment dankbaar gebruik om te vertellen dat ze het jammer vond dat ‘het experiment’ niet positief was beëindigd. “Na de beslissing was er ineens een leegte. Ik voelde dat ik gefaald had. Dat sloeg terug in mijn gezicht”, klonk het. Al bleef Laura realistisch. “Het is niet omdat Sonny een topkerel is, dat het werkt. Hij was superlief, maar te braaf.” Om dan toe te geven dat de twee elkaar niet meer gezien hebben. “Ik hoor Sonny niet super veel meer. Je moet het ook loslaten”, stelde ze vast.

Dat was ook duidelijk de visie van Sonny. “Ik heb er vrede mee genomen. Wij zijn niet voor elkaar gemaakt. Ik sta dan ook terug open voor een nieuwe liefde. Je kan niet blijven wachten”, meldde Sonny, zonder in details te treden.

Resultaat: uit elkaar en zonder contact

Tati en Lothar: Nu vooral vrolijke, vrolijke vrienden

Hoe pijnlijk de huwelijksweken voor Lothar ook waren, omdat Tati eigenlijk het huwelijksleven niet wilde consumeren, zo lief en vriendelijk zijn de twee sinds de breuk voor elkaar. Topkerel, die Lothar. Hoe hij dat hele avontuur geplaatst heeft en hoe hij ook een paar maanden later daar positief blijft mee omgaan. Echt top. “Je mag niet onderschatten hoe zwaar ‘Blind Getrouwd’ wel is", weet nu ook Tati. "Het was heel confronterend om mezelf weer bezig te zien. Die beelden van die kimono zijn verschrikkelijk. Ik begrijp de mensen. Maar op dat moment kon ik niet anders reageren. Nu zou ik super anders reageren. Rekening houden met de persoon die voor me zit. Hem knuffelen.” Wijze les, maar te laat weet Tati.

De twee zijn inmiddels goeie vrienden. “Onze band is alleen maar sterker geworden. We hebben dagelijks contact”, vertelde Lothar. “Ik zie Lothar als een heel goeie vriend. De perfecte partner, dat bestaat niet. Dat heb ik geleerd.” Een wijze les voor wie zich inschrijft voor ‘Blind Getrouwd 2021’.

Resultaat: goeie vrienden geworden

