'Blind Getrouwd' , 'Sturm der Liebe' en goede films jagen Vitaya naar recordscore MC

02 augustus 2019

00u00 0 TV Precies op het ogenblik dat de eerste vakantiemaand de laagste live-kijkdichtheid ooit haalde, schrijft Vitaya geschiedenis door het hoogste marktaandeel ooit te bereiken.

Vitaya haalde in juli een marktaandeel van 10 procent (bij vrouwen tussen 18 en 54 jaar). Dat is bijna 50 procent beter dan een jaar geleden, toen de zender 6,8% marktaandeel haalde. Daarmee is Vitaya nu met voorsprong de meest bekeken vrouwenzender in Vlaanderen.

Vitaya dankt het succes aan de realityreeks 'Blind Getrouwd, Australië', goed voor gemiddeld 155.991 kijkers en het onverslijtbare 'Sturm der Liebe', goed voor 135.974 kijkers, maar ook aan een rist goed gekozen films, zoals 'The Devil Wears Prada' en 'The Beach House', die allebei boven de 100.000 kijkers lokten.

Na de zomervakantie wil de zender op zijn elan verder gaan. Dagelijks komen er nieuwe afleveringen van 'Masterchef Australië', 'Ik Vertrek', Sturm der Liebe' en 'Home and Away'. Er is ook een nieuw seizoen van 'Een Frisse Start met vtwonen', veel films en nieuwe reeksen op 'Medical Sunday'.

Bij de grote Vlaamse zenders was het qua kijkcijfers vooral Eén dat duidelijk kon profiteren van een spannende Ronde van Frankrijk. Zowel de liveverslaggeving als 'Vive le Vélo' deed het uitstekend. VTM scoorde ook behoorlijk, maar VIER kende, na het einde van 'Love Island', de klassieke zomerdip.