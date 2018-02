'Blind Getrouwd'-paar Toon en Frie bespreken hun IQ-test: "Oh, dat wordt gênant" MVO

11u14 0 TV Men zegt vaak dat humor een teken is van intelligentie. En humor is iets wat Toon en Frie in overvloed hebben. Ze bespreken de resultaten van de IQ-test die ze voor het programma lieten afnemen.

“Gaan we bespreken hoeveel we op de IQ-test scoorden?”, vraagt Frie wanneer het topic ter sprake komt. “Oh, dat wordt gênant”, was het antwoord van Toon. Meteen gevolgd door een “Was het zo slecht?”-steek van Frie.