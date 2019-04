‘Blind Getrouwd’ loopt helemaal onverwacht op een sisser af voor Tim & Elke: zonder passionele vonk geen huwelijk meer (+ wat u allemaal niet op tv zag) Mark Coenegracht

08 april 2019

21u40 9 TV Het was een absolute ‘match made in heaven’, hooguit moest er nog een ‘vonkje’ komen zodat Elke haar Tim ook effectief tegen de muur kon plakken. Maar kijk, de twee zijn uit elkaar. Definitief over en uit. Het is dé onaangename verrassing aan het eind van dit ‘Blind Getrouwd’-seizoen. Gelukkig maakten Line & Victor duidelijk dat zij wél samen door het leven blijven gaan. Op eigen ritme.

Zowat vier maanden na het ‘huwelijksexperiment’ van ‘Blind Getrouwd’ kwamen de vijf koppels nog een laatste keer samen voor een stand van zaken. Vorige week zagen we hoe Jolien & Lenny en Annelies & Joris helemaal volgens de verwachtingen een eind maakten aan hun kortstondige huwelijk. Bij Jolien & Lenny waren er wel vonken geweest en misschien zelfs wat pure seks – “Ik ga in eer en geweten zeggen dat het de eerste nacht niet gebeurd is”, zo maakte Lenny duidelijk aan de vier andere heren - maar dat seks alleen een huwelijk niet kan maken of redden was dus duidelijk.

Al van bij de start van deze ‘terugblik-aflevering’ sprong het licht op rood voor wat we steevast als het ideale koppel hadden gezien. We zagen Elke binnenkomen bij Tim en hoorden haar zeggen dat Bessy, het hondje van Tim, haar nog herkende. Hoezo herkennen? Leefden die twee niet in volle tevredenheid samen? Nee dus, zo werd even later duidelijk. Tim biechtte op dat de twee hadden beslist om elk hun eigen appartement op te zoeken, naar hun vertrouwde omgeving terug te keren, maar elkaar wel nog veel te zien. En dan bleek dat de twijfels die er waren ook toen niet weggingen. Sterker, de twijfels werden enkel bevestigd. Geen passie, geen pure liefde, geen goesting om elkaar tegen de muur te plakken.

Een week voor de opnames viel het verdict: einde huwelijk voor Elke en Tim. Die ‘match made in heaven’ tussen twee mensen met veel levenservaring, bleek toch niet zo ideaal. “De knoop doorhakken was moeilijk. En we weten dat familie en vrienden het heel erg gaan vinden”, legden de twee uit. “Mijn ouders vonden Tim de ideale schoonzoon en ons een tof koppel. Ze zien waarom we gematcht zijn en hoe we overeenkomen. Maar als er niet genoeg is….”, mijmerde Elke. “We weten ook waarom we gematcht zijn. En het is moeilijk te vatten waarom die vonk er niet komt. Waarom mis ik Elke niet? En zij mij niet”, voegde Tim eraan toe. Genoeg vragen en mijmeringen voor gans Vlaanderen om een paar avonden mee zoet te zijn.

Gelukkig was er ook goed nieuws. Victor & Line, de doctoraatsstudente die een IJzeren Gordijn meesleepte, zijn wél nog steeds een fijn koppel. En groeien steeds meer en meer naar elkaar toe.

Voor Joke en Stijn liep het experiment eind vorig jaar al fout. Vrij snel dus na de verplichte vijf weken huwelijk. De verschillen tussen beiden waren te groot, zo bleek. Niet echt verrassend. En dat de wetenschap niet de allerbeste beurt had gemaakt bij Jolien & Lenny en bij Annelies & Joris wisten we eerder al.

Zo eindigt deze ‘Blind Date’ met één geslaagd huwelijk op vijf. Met een dikke, warme kus. Niet van Tim en Elke, zoals half Vlaanderen verwachtte, maar van Line en Victor. Niet onaardig, maar zeker ook geen voltreffer. Wel integendeel. In het dagelijkse leven overleeft zo’n veertig procent van de huwelijken.

De definitieve stand van zaken

Annelies en Joris: geen match

Er was niks tussen de twee, er is niks tussen de twee en er zal nooit wat zijn tussen de twee. Annelies heeft duidelijk al een tijdje geleden de bladzijde definitief omgedraaid. “Met mij gaat het heel goed. Ik heb een heel stabiel leven. Ik sport veel, begin opnieuw plannen te maken”, klonk het.

Voor Joris was de pil duidelijk bitterder. “Ik moest absoluut bekomen, dingen doen die me opnieuw gelukkig konden maken. Ik heb even veel bevestiging moeten zoeken”, maakte hij duidelijk.

Voor alle duidelijkheid: na de beslissing om uit elkaar te gaan hebben Annelies en Joris elkaar niet meer gezien of gehoord. “Ik had tijd en ruimte nodig”, maakt Annelies duidelijk. Ook heel significant: “Ik voel me geen gescheiden vrouw”, maakt de lerares nog duidelijk. Wat er niet geweest is, kan niet als gemis omschreven worden. Toch is Joris niet bitter. “Het experiment is afgerond, maar ik heb geen spijt. Ik zou het zo opnieuw doen.”

Elke en Tim: onverwachte scheiding

De meer dan onverwachte en niet zo leuke verrassing van deze ‘Blind getrouwd’. Elke en Tim hadden elk een pak levenservaring, ook een paar eerdere relaties achter de rug en leken door de wetenschap perfect gematcht. Van bij de start van hun experiment, tot het laatste beeld vorige week. Er was enkel dat tikkeltje passie dat voor Elke ontbrak, en dat de hele boel de voorbije maanden na het proefhuwelijk van vijf weken deed ontsporen. Elke en Tim valt niks te verwijten. Zij hebben open kaart gespeeld, tot de allerlaatste opname. Zijn nog steeds vrienden, maar méér zat er dus niet in. Het bewijs dat vragenlijsten en veel werk van psychologen en psychiaters niet alles is om een relatie te doen lukken.

Joke en Stijn: dan toch uit elkaar

Het was van bij de start een relatie met vallen en opstaan. Miss en Mister Middelmaat waren om duidelijke redenen gematcht, maar ook hier brandde de passie veel meer bij Stijn dan bij Joke. “We zijn eigenlijk al niet meer getrouwd sinds kerstmis. Dat was een moeilijke periode. We wilden immers heel graag dat het slaagde. Wat volgde waren geen prettige gesprekken”, maakte Stijn duidelijk. “We zullen verder als vrienden door het leven gaan. Elkaar terugzien na de breuk was moeilijk. In het begin deed het pijn. Ik zat meer dan eens te wenen in de auto. Maar, dat wrange is weg.” En dan volgde goed nieuws van het Stijn-kamp. “Ik geloof nog in de liefde. Ik ben een hopeloze romanticus.”

Line en Victor: de wetenschap wint

Langzaam maar zeker, maar zeker niet te snel. Dat is het motto van Line en Victor. Ze blijven rustig op hun eigen ritme verder werken aan hun huwelijk. Samenwonen zit er nog niet in, maar Victor ziet Line alsmaar meer en liever. “Ik mis Line als ik haar een week niet zie. Ik zie haar alsmaar liever”, maakt Victor duidelijk. “Ik zie een mooie vrouw voor mij. ’s Morgens. ’s Middags. Of ’s avonds.3 Dat Victor een gevoelsmens is, laat hij ook zonder moeite zien. Bij het terugzien van zijn openingsdans krijgt hij het opnieuw emotioneel moeilijk.

Jolien en Lenny: eerste nacht geen seks

Na de aangekondigde breuk hebben Jolien en Lenny elkaar een maand niet meer gezien. Ook geen contact gehad. Nu komen ze elkaar nog wel eens tegen, maar niet te vaak. “Het fysieke was geen probleem. Andere dingen waren een groter probleem”, concludeert Lenny. “We hebben veel gelachen. Maar misschien wel omdat humor deftige gesprekken wat wegduwt. Wij hadden geen diepgaande gesprekken.”

