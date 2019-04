‘Blind Getrouwd’-kijkers bezorgd over ‘triestige’ Joris: “Mijn hart breekt als ik hem zie” TDS

09 april 2019

16u25 3 TV Het is de kijkers van ‘Blind Getrouwd’ gisteren niet ontgaan: Joris, die zijn huwelijk met Annelies zag sneuvelen, hield zich tijdens de reünie met de andere koppels opvallend afzijdig. Dat terwijl de andere deelnemers uitgebreid tekst en uitlag gaven over hun ervaringen en gevoelens tijdens het experiment. De kijkers nemen het nu online voor Joris op.

Hij werd de pineut van deze ‘Blind Getrouwd’- editie genoemd. Joris (30) deed er de afgelopen weken nog alles aan om Annelies (29) voor zich te winnen. Hij verraste haar met tientallen rozen en deed zijn uiterste best om haar muren naar beneden te halen. Tevergeefse moeite, want de kloof tussen beiden werd week na week dieper. Dat het tussen Joris en Annelies zou eindigen op een scheiding, was voor de kijkers dus al even duidelijk.

De breuk heeft er blijkbaar ingehakt bij Joris. Tijdens de reünie-aflevering vertelde hij dat hij “absoluut heeft moeten bekomen”. “Ik moest mezelf terug zoeken, ik ben terug dingen beginnen doen die mij gelukkig maken. Ik heb even heel veel bevestiging moeten zoeken bij vrienden en kennissen en in de dingen die ik doe”, klonk het.

Woorden die de ‘Blind Getrouwd’-kijkers duidelijk beroerden. “Mijn hart breekt echt als ik de Joris zo stil in dat hoekje zie zitten”, klonk het op sociale media. Of ook: “Wat ziet hij er verdrietig uit”, “Ik vond Joris zó stil”, en “Ocharme, hij heeft de hele aflevering niets gezegd”.

Hond overleden

Joris had bovendien nog een andere reden om droevig te zijn: tijdens de opnames is zijn hond overleden, zo laat hij weten via Instagram. “Tijdens de opnames ben ik ook men hondje verloren. Ken je dat? Een periode waarop alles precies slecht gaat?”, schrijft hij. “Gelukkig gaat het nu terug beter met mij! Ik mag mij echt gelukkig prijzen met fantastische ouders en vrienden die dag dagelijks voor mij klaar staan!”

