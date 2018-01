'Blind Getrouwd' gaat van start met extra lange aflevering van 2 uur TDS

25 januari 2018

18u12

Bron: VTM 429 TV Op maandag 29 januari is het eindelijk zover: dan wordt het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd afgetrapt bij VTM, en komt de kijker éindelijk te weten wie met wie wordt gematched. De eerste aflevering is meteen een extra lange van maar liefst 2 uur, waarin de kijkers kennis maken met 6 van de 10 deelnemers.

De deelnemers worden gevolgd vanaf het moment dat ze het nieuws krijgen dat ze gaan trouwen. Daarna brengen ze familie en vrienden op de hoogte, zetten ze de zoektocht in naar een bruidsjurk of een kostuum, gaan ze ringen kiezen en wordt bij de ene nagelbijtend, bij de andere berustend afgeteld naar hét grote moment waarop ze in het stad- of gemeentehuis hun toekomstige echtgeno(o)t(e) ontmoeten… luttele minuten voor hun jawoord.

Met 5 vrouwelijke en 5 mannelijke deelnemers zijn momenteel nog maar liefst 25 combinaties mogelijk. Wie hebben Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Wim Slabbinck, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe in petto voor bijvoorbeeld de 28-jarige Lieve? En wie treft de 30-jarige stewardess Wendy binnenkort aan in de zetel als ze thuis komt van alweer een vliegreis? Tenminste… als ze ja zegt natuurlijk.

Even spannend als het was voor de deelnemers toen ze enkele maanden terug hoorden dat er een partner voor hen was gevonden uit de 3600 kandidaten, is het vanaf maandag weer 11 weken lang voor de kijker. Stress, warmte, spanning, vlinders, hoogtes en laagtes: Blind Getrouwd heeft het allemaal.