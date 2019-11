‘Blind Getrouwd’ expertes Sybille en Margo ruimen baan voor Seksuolotte: “De fans vonden de vorige reeks saai, er móest wel worden ingegrepen” Redactie

06 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Blind Getrouwd’ vernieuwt. Experten van het eerste uur, Margo Van Landeghem en Sybille Vanweehaeghe, zullen niet meer te zien zijn. ‘Ik begrijp die beslissing wel’, zegt die laatste. “De nieuwe ploeg, met Lotte, moet het programma meer schwung geven.”

De opnamen van het vijfde seizoen ‘Blind Getrouwd’ zijn al aan de gang, en aan de grondtheorieën van de Deense matchmaker Gert Martin Hald wordt niet geraakt. Maar dat kan niet worden gezegd van het expertenpanel. Wim ­Slabbinck is het enige vertrouwde gezicht dat op post blijft. Hij wordt in de nieuwe reeks bijgestaan door Filip Geelen (36) en Sarah Hertens (44), allebei relatietherapeuten, én door de 27-jarige seksuologe Lotte Vanwezemael, beter bekend als Seksuolotte bij MNM, en als revelatie in ‘De Slimste Mens’. Exit Sybille Vanweehaeghe en Margo Van Landeghem. “Ik ben ontzettend verheugd met deze kans”, zegt Lotte Vanwezemael.

Grondige evaluatie

“Afgelopen zomer zijn de opnamen gestart. Intussen zijn de deelnemers gehuwd, en leren ze elkaar dus kennen. Ik wacht in spanning af hoe ze het verdere traject samen zullen afleggen. Ik wist al even dat ze niet meer op m’n diensten zouden rekenen”, zegt Sybille Vanweehaeghe. “Na vier reeksen is het logisch dat men een frisse wind door het programma laat waaien. Wim, Margo, Alexander Witpas en ikzelf waren er van in het prille begin bij.”

Veel fans zullen jouw vertrek toch jammer vinden, Sybille.

Dat kan. Maar met vier edities ‘Blind Getrouwd’ was het ook genoeg voor mij. Ik zal de nieuwe aanpak evenwel met spanning volgen. Ik heb vier boeiende jaren achter de rug. Het was een uitdaging om als therapeute singles te matchen. Maar nu komt mijn praktijk weer op de eerste plaats.

Begrijp je waarom VTM wil ­vernieuwen?

Natuurlijk. Na het jongste ­seizoen volgde een grondige evaluatie. Ik kreeg daar, voor alle duidelijkheid, niet te horen dat ik m’n werk niet goed deed, integendeel. De vernieuwde ploeg met Lotte en de anderen zal een nieuwe schwung geven aan het programma.

Is die schwung nodig om het voortbestaan van ‘Blind Getrouwd’ te garanderen, denk jij?

De kijkers hadden het moeilijk om tien weken mee te leven met de vijf koppels, waarvan enkel Victor en Line gehuwd bleven. Ook van m’n vrienden hoorde ik dat het allemaal wat saai was geworden. De kijk­cijfers vielen ook terug... Ze moesten dus iets doen. Hopelijk heeft deze ingreep succes.

“Focus op praktijk”

Die wens spreekt ook therapeute Margo Van Landeghem uit. “Ik blijf ‘Blind Getrouwd’ nog wat opvolgen”, zegt zij. “Ik begrijp dat VTM af en toe moet vernieuwen om de kijker te verrassen. Ik richt me nu weer wat meer op m’n praktijk.”