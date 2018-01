'Blind Getrouwd'-experte Sybille heeft dubbel gevoel over match: "Het maakt mij wat angstig" TDS

29 januari 2018

22u34

De eerste 'Blind Getrouwd'-koppels gaven elkaar het jawoord. Terwijl Aljosja (29) en Lieve (28) elkaar onwennig aftasten, knettert het bij Mike (39) en Marjolein (36) meteen. "Een garantie op succes is dat niet", zegt experte Sybille Vanweehaeghe deze week in Dag Allemaal.

De 'Blind Getrouwd'-trein is stevig vertrokken. Drie koppels zijn al gevormd: Damiano en Wendy, Aljosja en Lieve en Mike en Marjolein. De laatste twee koppels geven elkaar zelfs al het jawoord. En terwijl Lieve en Aljosja hun best doen om enig enthousiasme te tonen, is er bij Mike en Marjolein meteen vuurwerk te zien. 

Dubbel gevoel

Maar is dat wel een goed teken, zó tot over je oren verliefd zijn na een eerste ontmoeting? "Het geeft me een dubbel gevoel", zegt relatietherapeute Sybille in Dag Allemaal. "Op zich is het natuurlijk geweldig, maar een garantie op succes is het niet. 't Maakt me zelfs wat angstig, want de realiteit leert dat er veel meer nodig is dan zo’n 'wauw!'-start om een succesvol 'Blind Getrouwd’-paar te vormen."

Of intimiteit tussen de pas gevormde ‘Blind Getrouwd’-duo’s sterk wordt afgeraden, wil Sybille niet gezegd hebben. "We geven de koppels geen richtlijnen mee voor de eerste nacht", klinkt het. "Wel coachen we de singles vooraf en zeggen we terloops dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de eerste huwelijksnacht. Niemand verwacht van hen dat er iets zal gebeuren. Ik zeg er ook altijd bij dat we niet in de luster zullen hangen om hen te controleren." (lacht)