‘Blind Getrouwd Australië’ doet het weer: experts laten overspelige partners meedoen als koppel KD

25 maart 2019

17u31 0 TV De Australische variant van ‘Blind Getrouwd’ zorgt elke keer weer voor smeuïge televisie. In de meest recente aflevering gebeurde iets wat zelfs voor de Australische kijkers - die toch wel wat gewoon zijn - schokkend was. Twee deelnemers beslisten om hun partner te verlaten, om daarna als nieuw koppel terug te keren. De experts gaven het kersverse paar zelfs hun zegen.

In de Vlaamse versie van ‘Blind Getrouwd’ krijgen de koppels aan het einde van het experiment een keuze voorgeschoteld: scheiden of getrouwd blijven? In ‘Married At First Sight’, zoals de Australische versie heet, moeten de koppels elke week die keuze maken. Meer zelfs, alle koppels maken die keuze in het bijzijn van de hele groep. En dat zorgde in de meest recente aflevering voor een wel heel ongemakkelijk moment.

Dat het huwelijk van Jess en Mick gedoemd was om te mislukken, stond in de sterren geschreven. Het klikte gewoon niet tussen het koppel en geen van beiden deed enige moeite om hun frustraties te verstoppen. Mick schreeuwde de voorbij drie weken al van de daken dat hij wou scheiden van Jess. Zij hield echter voet bij stuk en weigerde het experiment te verlaten, waardoor Mick ook verplicht was om te blijven. Tot nu: dit keer liet Jess de experten weten dat ze wou scheiden en daar had ze wel een heel speciale reden voor. “Ik heb aan dit experiment deelgenomen om een leven op te bouwen met iemand. En dat heb ik ook gevonden. Niet bij Mick, maar wel bij Dan”, verklaarde de blondine dolblij.

(lees verder onder de foto)

Haar onthulling schoot in het verkeerde keelgat bij de andere deelnemers. Dan was door de relatie-experten immers aan Tamara gelinkt. Het koppel werd pas in aflevering 4 aan de reeks toegevoegd. De charmante Dan sprong meteen in het oog van Jess. Het duurde dan ook niet lang vooraleer het koppel een geheime affaire begon. Geen van hun beide partners waren op de hoogte van het overspel, en om elkaar te kunnen blijven zien en zo hun relatie kans op slagen te geven, bleven de twee zogezegd elk aan hun eigen huwelijk werken. “Je hebt me hier enkel laten zitten om me voor schut te zetten", schreeuwde Mick toen hij eindelijk doorhad hoe de vork in de steel zat. “Je bent het meest egoïstische kind ooit.”

Ook voor Tamara kwam dit nieuws als een schok. “Je hebt me belogen! Het kan me niet eens schelen dat jullie samen zijn, maar het doet pijn dat je me bedrogen hebt. Word toch eens volwassen!”, stak ze van wal tegen Dan. De brunette wist toen nog niet dat de grootste schok nog moest komen. Jess en Dan vroegen aan de experten om hen als nieuw koppel te aanvaarden. Zij wilden het ‘Blind Getrouwd’-experiment graag samen verderzetten. “Jullie lachen gewoon met dit experiment”, haalde de bedrogen Mick kwaad uit.

De ongebruikelijke vraag van Jess zorgde ervoor dat de experten zich even moesten terugtrekken om deze onverwachte wending te bespreken. Na enig beraad stonden zij toe dat Jess en Dan in het programma bleven als koppel. Het lijkt er nu op dat deze match wel kans op slagen heeft, want Jess deelde op haar Instagrampagina een openhartige boodschap. “Dan, jij bent mijn soulmate, voor eeuwig en altijd”, schrijft ze bij een foto van hen twee. Zo lijkt de blondine ook al te verklappen dat hun relatie de reeks overleeft. Ook Dan verklaarde op sociale media al zijn liefde voor Jess.