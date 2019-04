Exclusief voor abonnees ‘Blind Gekocht’-makelaar Béa Vandendael: “Ik heb een aantal slapeloze nachten overgehouden aan het programma” CD

10 april 2019

06u01

Bron: Story 0 TV Een huis kopen zonder het zelf gezien te hebben: dat is waar de koppels in het VIER-programma ‘Blind Gekocht’ zich aan wagen. Aankoopmakelaar Béa Vandendael (55) werd dan ook opgezadeld met een resem eisen. Gelukkig geeft de pittige dame met roodharige krullen niet snel op.

Er is de laatste weken al heel wat te doen geweest over de koppels van ‘Blind Gekocht’: waarom je al je spaargeld en de beslissing over je woning zou toevertrouwen aan een vreemde én wat voor teleurstellingen dat voorlopig lijkt op te leveren. Maar ook bij aankoopmakelaar Béa liepen de emoties hoog op tijdens de opnames. Zij was immers verantwoordelijk voor de aankoop van de panden die vervolgens onder handen genomen zouden worden door interieurarchitect Bart. Béa heeft dan wel dertien jaar ervaring op de teller, die zoektocht zorgde toch voor de nodige stress. “Normaal kan je terugvallen op de feedback van je koper, maar nu beslis je echt in hun plaats. En dan hoop je maar dat het in de smaakt valt.” Dat de koppels vaak ontgoocheld bleken toen ze hun pand eenmalig te zien kregen voor de renovatie, had ze wel verwacht. “Mensen hebben het moeilijk om voorbij bepaalde zaken, zoals een lelijke vloer of een oude keuken, te kijken. Maar interieurarchitect Bart en ik wisten wat we ervan konden maken. Ik maakte me alleen weleens zorgen over het beperkte budget: bij oude woningen weet je nooit welke lijken nog uit de kast vallen.”

