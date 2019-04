'Blind gekocht'-koppel verlaat bordeel... voor een nog lelijker huis KD

17 april 2019

00u00 0 TV Vorige week maakten we in 'Blind gekocht' kennis met Nisse en Mathilde. Het jonge koppel woont in een voormalig bordeel dat ze beschermen tegen krakers en inbrekers, maar daar willen ze nu weg. Het liefst van al willen ze een afgewerkte woning met een tuin in het centrum van Gent, maar met een budget van 290.000 euro blijkt dat zo goed als onvindbaar te zijn.

Aankoopmakelaar Béa zocht en vond de ideale woning in Gentbrugge, maar bij de eerste rondleiding zijn Nisse en Mathilde niet overtuigd. "Bedankt om een lelijk huis te kopen voor ons", klinkt het. Ook bij Kim en Cédric werd de nieuwe woonst slecht onthaald. De confrontatie van het beperkte budget in een dure regio was heftig. "Ik heb mijn eerste nachtmerrie gehad over het huis en ik hoop echt dat de meeste dromen bedrog zijn", zucht Kim. De experten proberen om de woning nu op hun wensen af te stemmen. Maar expert Bart heeft slecht nieuws voor het koppel: wegens plaatsgebrek mogen er slechts 10 meubels mee de verhuiswagen in.

'Blind gekocht', vanavond om 20.35 uur op VIER.